Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Пезешкиан почтил память защитников Отечества минутой молчания. Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.
17 января президент Ирана прибыл в Россию с официальным визитом. В этот же день запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и Пезешкиана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них, в том числе, развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.
Путин и Пезешкиан также подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами. Ожидается, что по окончании переговоров президенты России и Ирана проведут пресс-конференцию.