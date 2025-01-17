Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

17 января президент Ирана прибыл в Россию с официальным визитом. В этот же день запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и Пезешкиана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них, в том числе, развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.