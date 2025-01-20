Мелания Трамп запустила свой мемкойн
«Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», – написала Мелания Трамп.
Сам Трамп 18 января объявил на своей странице в Truth Social о запуске мемкоина $TRUMP. Дизайн криптовалюты вдохновлен образом политика и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые он произнес после покушения в июле 2024 г. В настоящий момент для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их количество увеличится до 1 млрд.
При запуске криптовалюта Трампа торговалась на уровне $4,29 за единицу, а за 24 часа ее стоимость выросла с $13,86 до $45,93. Мемкоин избранного президента США Дональда Трампа упал в цене на 38% после того, как Мелания Трамп запустила собственный мемкоин, рыночная капитализация которого менее чем за два часа достигла $6 млрд. Рыночная капитализация токена $TRUMP, согласно данным CoinMarketCap, упала на $5 млрд.