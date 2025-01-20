Мелания Трамп запустила свой мемкойн

При запуске криптовалюта Трампа торговалась на уровне $4,29 за единицу, а за 24 часа ее стоимость выросла с $13,86 до $45,93. Мемкоин избранного президента США Дональда Трампа упал в цене на 38% после того, как Мелания Трамп запустила собственный мемкоин, рыночная капитализация которого менее чем за два часа достигла $6 млрд. Рыночная капитализация токена $TRUMP, согласно данным CoinMarketCap, упала на $5 млрд.