В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

20 февраля ЦБ понизил официальный курс доллара до 88,51 руб. (-1,91 руб.) на 21 февраля. Центробанк устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс по такой модели формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.