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В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

Ведомости

Власти РФ и Банк России (ЦБ) не могут влиять на решение банков о приеме долларов, выпущенных до 2013 г., все риски несут владельцы валюты, рассказал «РИА Новости» глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Проблемы с обменом старых долларов возникли осенью 2024 г. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Турции требуют валюту нового образца, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.

«Это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», – заявил Аксаков.

Аксаков сообщил, что ограничения могут исходить от США, поскольку именно они определяют «правила игры», как эмитенты. Политик отметил, что в отношении доллара Россия только устанавливает курс.

20 февраля ЦБ понизил официальный курс доллара до 88,51 руб. (-1,91 руб.) на 21 февраля. Центробанк устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс по такой модели формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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