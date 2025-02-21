В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках
Власти РФ и Банк России (ЦБ) не могут влиять на решение банков о приеме долларов, выпущенных до 2013 г., все риски несут владельцы валюты, рассказал «РИА Новости» глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Проблемы с обменом старых долларов возникли осенью 2024 г. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Турции требуют валюту нового образца, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.
«Это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», – заявил Аксаков.
Аксаков сообщил, что ограничения могут исходить от США, поскольку именно они определяют «правила игры», как эмитенты. Политик отметил, что в отношении доллара Россия только устанавливает курс.