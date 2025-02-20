ЦБ понизил курс доллара до 88,51 рубля на 21 февраля
Банк России понизил официальный курс доллара до 88,51 руб. (-1,91 руб.) на 21 февраля, следует из информации на сайте регулятора.
Курс европейской валюты снижен на 1,6 руб. до 92,48 руб. Официальный курс китайского юаня составляет на 21 февраля 12,12 руб. (-0,2 руб.).
Центробанк устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс по такой модели формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
12 февраля официальные курсы доллара и евро опустились до минимумов осени 2024 г. Доллар был установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб. 13 февраля курсы опустились еще ниже – американский доллар был установлен на уровне 94,04 руб., евро – 98,01 руб., юань – 12,7 руб.
На 18 февраля ЦБ резко повысил курсы впервые после серии снижений – стоимость доллара увеличилась почти на 1,13 руб. и составила 91,44 руб. Курс евро стал больше на 0,92 руб., достигнув 95,81 руб. Стоимость юаня выросла на 0,13 руб. до 12,49 руб.