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ЦБ понизил курс доллара до 88,51 рубля на 21 февраля

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара до 88,51 руб. (-1,91 руб.) на 21 февраля, следует из информации на сайте регулятора.

Курс европейской валюты снижен на 1,6 руб. до 92,48 руб. Официальный курс китайского юаня составляет на 21 февраля 12,12 руб. (-0,2 руб.).

Центробанк устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс по такой модели формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

12 февраля официальные курсы доллара и евро опустились до минимумов осени 2024 г. Доллар был установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб. 13 февраля курсы опустились еще ниже – американский доллар был установлен на уровне 94,04 руб., евро – 98,01 руб., юань – 12,7 руб.

На 18 февраля ЦБ резко повысил курсы впервые после серии снижений – стоимость доллара увеличилась почти на 1,13 руб. и составила 91,44 руб. Курс евро стал больше на 0,92 руб., достигнув 95,81 руб. Стоимость юаня выросла на 0,13 руб. до 12,49 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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