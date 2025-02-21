ЦБ впервые публикует данные по льготным кредитам компаний и ИП
Банк России впервые начинает публиковать информацию о том, какой объем кредитов ежемесячно предоставляется компаниям и индивидуальным предпринимателям по льготной ставке, и о задолженности по ним. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
Регулятор приступает также к размещению сведений о суммах, выданных в том или ином диапазоне процентной ставки с разбивкой по фиксированной и плавающей ставкам. В частности, доля задолженности по кредитам с плавающей и переменной ставками в общей задолженности по кредитам и приобретенным правам требования по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего бизнеса, на 1 января составила 45,2% (+9,3 п. п. за год).
Доля кредитов, базовым компонентом процентной ставки по которым является ключевая ставка, – 87% от задолженности по кредитам с плавающей или переменной ставкой (или 39,3% от общей суммы задолженности).
Минэк уведомил банки о начале реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг. Максимальная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при ключевой 21%, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Обслуживание обязательств по займам, выданным в 2019–2024 гг., продолжится при условии неизменности их сроков и объемов, добавил он. Ставка для заемщиков по «старым» кредитам останется прежней.
Ранее для МСП действовали три программы: «1764» (названа по номеру постановления, принятого в 2018 г. в сопровождение профильного нацпроекта), ПСК (программа стимулирования кредитования, которую реализовали Банк России и Корпорация МСП) и «1764 + ПСК» (совмещала условия по первым двум). Максимальная ставка для заемщика по программе «1764» составляла 15,75%. Впрочем, после повышения ключевой ставки осенью 2024 г. ни одна из этих программ не действовала. Лимиты по программе «1764» закончились летом, по «ПСК + 1764» – весной, а программа ПСК прекратила свое действие еще в 2022 г. По программе Минэка за прошлый год было заключено около 11 000 кредитных договоров объемом 306 млрд руб., сообщал ранее Минэк.