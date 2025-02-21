ЦБ впервые публикует данные по льготным кредитам компаний и ИП

Ранее для МСП действовали три программы: «1764» (названа по номеру постановления, принятого в 2018 г. в сопровождение профильного нацпроекта), ПСК (программа стимулирования кредитования, которую реализовали Банк России и Корпорация МСП) и «1764 + ПСК» (совмещала условия по первым двум). Максимальная ставка для заемщика по программе «1764» составляла 15,75%. Впрочем, после повышения ключевой ставки осенью 2024 г. ни одна из этих программ не действовала. Лимиты по программе «1764» закончились летом, по «ПСК + 1764» – весной, а программа ПСК прекратила свое действие еще в 2022 г. По программе Минэка за прошлый год было заключено около 11 000 кредитных договоров объемом 306 млрд руб., сообщал ранее Минэк.