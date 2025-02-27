Официальный курс доллара вырос более чем на 1,7 рубля
Банк России повысил официальный курс доллара на 28 февраля более чем на 1,7 руб., следует из данных Центробанка (ЦБ).
По информации на сайте ЦБ, доллар вырос на 1,77 руб. и составил 87,7 руб. Евро также вырос – на 1,85 руб., его курс составил 92,04 руб. Юань вырос на 0,22 руб. и составил 11,96 руб.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
Официальный курс доллара на 27 февраля впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб. Тогда курс доллара опустился на 0,70 руб. и составил 85,93 руб. Курс евро понизился на 0,76 руб. и составил 90,18 руб. Тем временем юань опустился на 0,06 руб. до 11,74 руб.