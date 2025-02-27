Официальный курс доллара вырос более чем на 1,7 рубля

Официальный курс доллара на 27 февраля впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб. Тогда курс доллара опустился на 0,70 руб. и составил 85,93 руб. Курс евро понизился на 0,76 руб. и составил 90,18 руб. Тем временем юань опустился на 0,06 руб. до 11,74 руб.