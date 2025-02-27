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Официальный курс доллара вырос более чем на 1,7 рубля

Ведомости

Банк России повысил официальный курс доллара на 28 февраля более чем на 1,7 руб., следует из данных Центробанка (ЦБ).

По информации на сайте ЦБ, доллар вырос на 1,77 руб. и составил 87,7 руб. Евро также вырос – на 1,85 руб., его курс составил 92,04 руб. Юань вырос на 0,22 руб. и составил 11,96 руб.

Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

Официальный курс доллара на 27 февраля впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб. Тогда курс доллара опустился на 0,70 руб. и составил 85,93 руб. Курс евро понизился на 0,76 руб. и составил 90,18 руб. Тем временем юань опустился на 0,06 руб. до 11,74 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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