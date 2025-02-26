Официальный курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с августа
Впервые с августа 2024 г. официальный курс доллара, который устанавливает Банк России, опустился ниже 86 руб., следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).
Согласно информации ЦБ, на 27 февраля курс доллара опустился на 0,70 руб. и составил 85,93 руб. Курс евро понизился на 0,76 руб. и составил 90,18 руб. Тем временем юань опустился на 0,06 руб. – до 11,74 руб.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
На 26 февраля ЦБ понижал официальные курсы доллара и евро более чем на 1,5 руб. Доллар был понижен на 1,57 руб. и составил 86,63 руб. Евро был понижен на 1,58 руб. – его курс составил 90,94 руб. Юань понизился на 0,26 руб. и составил 11,80 руб.