Официальный курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с августа

На 26 февраля ЦБ понижал официальные курсы доллара и евро более чем на 1,5 руб. Доллар был понижен на 1,57 руб. и составил 86,63 руб. Евро был понижен на 1,58 руб. – его курс составил 90,94 руб. Юань понизился на 0,26 руб. и составил 11,80 руб.