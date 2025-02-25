ЦБ понизил курсы доллара и евро более чем на 1,5 рубля
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 26 февраля более чем на 1,5 руб., следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).
Согласно информации ЦБ, доллар понизился на 1,57 руб. и составил 86,63 руб. Евро также был понижен на 1,58 руб. – его курс составляет 90,94 руб. Юань понизился на 0,26 руб. и составил 11,80 руб.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
На 25 февраля ЦБ повышал курс доллара и евро. Стоимость доллара была увеличена почти на 0,04 руб. и составила 88,21 руб. Курс евро стал больше на 0,5 руб., достигнув 92,52 руб. Стоимость юаня выросла на 0,02 руб. до 12,06 руб.