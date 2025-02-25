ЦБ понизил курсы доллара и евро более чем на 1,5 рубля

На 25 февраля ЦБ повышал курс доллара и евро. Стоимость доллара была увеличена почти на 0,04 руб. и составила 88,21 руб. Курс евро стал больше на 0,5 руб., достигнув 92,52 руб. Стоимость юаня выросла на 0,02 руб. до 12,06 руб.