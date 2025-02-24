Банк России повысил курсы доллара и евро на 25 февраля

15 февраля официальный курс доллара США впервые с сентября опустился ниже 91 руб. – до 90,31 руб. ЦБ также снизил курс евро на 0,03 коп. до 94,89 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины.