Банк России повысил курсы доллара и евро на 25 февраля
Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 25 февраля, следует из данных на сайте регулятора.
Стоимость доллара увеличится почти на 0,04 руб. и составит 88,21 руб. Курс евро станет больше на 0,5 руб., достигнув 92,52 руб. Стоимость юаня вырастет на 0,02 руб. до 12,06 руб.
По данным на 24 февраля курс доллара составляет 88,17 руб., евро – 92,02 руб., юаня – 12,04 руб.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
15 февраля официальный курс доллара США впервые с сентября опустился ниже 91 руб. – до 90,31 руб. ЦБ также снизил курс евро на 0,03 коп. до 94,89 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины.