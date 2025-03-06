Банк России понизил курс доллара на 7 марта
Банк России понизил официальный курс доллара США на 7 марта, следует из данных на сайте регулятора. Его стоимость уменьшится почти на 0,22 руб. и составит 89,57 руб.
Курс евро станет больше на 0,89 руб., достигнув 96,6 руб. Стоимость юаня почти не изменится и сохранится на уровне 12,29 руб.
По данным на 6 марта курс доллара составляет 89,79 руб., евро – 95,7 руб., юаня – 12,29 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
4 марта заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что точно сказать, какой из факторов повлиял на укрепление рубля, сложно, но по времени это совпало с переговорным процессом между Россией и США.
15 февраля после телефонного разговора российского и американского президентов стоимость доллара, согласно данным ЦБ, впервые с сентября прошлого года опустилась ниже 91 руб. 27 февраля после встречи дипломатов двух стран в Эр-Рияде курс доллара впервые с августа 2024 г. упал ниже 86 руб.