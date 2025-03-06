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Банк России понизил курс доллара на 7 марта

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара США на 7 марта, следует из данных на сайте регулятора. Его стоимость уменьшится почти на 0,22 руб. и составит 89,57 руб.

Курс евро станет больше на 0,89 руб., достигнув 96,6 руб. Стоимость юаня почти не изменится и сохранится на уровне 12,29 руб.

По данным на 6 марта курс доллара составляет 89,79 руб., евро – 95,7 руб., юаня – 12,29 руб.

Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.

4 марта заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что точно сказать, какой из факторов повлиял на укрепление рубля, сложно, но по времени это совпало с переговорным процессом между Россией и США.

15 февраля после телефонного разговора российского и американского президентов стоимость доллара, согласно данным ЦБ, впервые с сентября прошлого года опустилась ниже 91 руб. 27 февраля после встречи дипломатов двух стран в Эр-Рияде курс доллара впервые с августа 2024 г. упал ниже 86 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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