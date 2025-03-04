Минфин: укрепление рубля может быть связано с переговорами России и США
Текущее укрепление курса рубля может быть связано с российско-американскими переговорами, считает заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.
«Вот как-то попытаться точно сказать, какой из факторов повлиял там на последнее укрепление, сложно, но по времени это совпадало с переговорным процессом между Россией и Соединенными Штатами Америки», – сказал он в кулуарах Госдумы (цитата по ТАСС).
Колычев заявил, что курс рубля «всегда находится в каком-то равновесии» и отражает в том числе оценку хозяйствующими субъектами разных процессов – в частности, и геополитических.
Курс американского доллара начал снижение после февральских российско-американских переговоров. 15 февраля после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа официальный курс доллара США впервые с сентября прошлого года опустился ниже 91 руб. 27 февраля после встречи дипломатов РФ и США в Эр-Рияде официальный курс доллара впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб.
1 марта советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что укрепление рубля и движение на рынках последний месяц является результатом «спекулятивной эйфории».
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины. Как говорил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, снижение международной напряженности может привести к ожиданиям постепенного снятия хотя бы части санкций, что может улучшить ситуацию с внешней торговлей.