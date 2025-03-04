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Минфин: укрепление рубля может быть связано с переговорами России и США

Ведомости

Текущее укрепление курса рубля может быть связано с российско-американскими переговорами, считает заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

«Вот как-то попытаться точно сказать, какой из факторов повлиял там на последнее укрепление, сложно, но по времени это совпадало с переговорным процессом между Россией и Соединенными Штатами Америки», – сказал он в кулуарах Госдумы (цитата по ТАСС).

Колычев заявил, что курс рубля «всегда находится в каком-то равновесии» и отражает в том числе оценку хозяйствующими субъектами разных процессов – в частности, и геополитических.

Курс американского доллара начал снижение после февральских российско-американских переговоров. 15 февраля после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа официальный курс доллара США впервые с сентября прошлого года опустился ниже 91 руб. 27 февраля после встречи дипломатов РФ и США в Эр-Рияде официальный курс доллара впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб.

1 марта советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что укрепление рубля и движение на рынках последний месяц является результатом «спекулятивной эйфории». 

«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины. Как говорил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, снижение международной напряженности может привести к ожиданиям постепенного снятия хотя бы части санкций, что может улучшить ситуацию с внешней торговлей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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