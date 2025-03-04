Минфин: укрепление рубля может быть связано с переговорами России и США

«Вот как-то попытаться точно сказать, какой из факторов повлиял там на последнее укрепление, сложно, но по времени это совпадало с переговорным процессом между Россией и Соединенными Штатами Америки», – сказал он в кулуарах Госдумы (цитата по ТАСС).