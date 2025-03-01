Тремасов считает укрепление рубля результатом «спекулятивной эйфории»

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин говорил, что снижение международной напряженности может привести к ожиданиям постепенного снятия хотя бы части санкций, что может улучшить ситуацию с внешней торговлей. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что некоторые игроки на этом фоне выходили из защитных инструментов (фонды ликвидности, валюта, депозиты) и вкладывались в более рисковые акции и облигации.