Тремасов считает укрепление рубля результатом «спекулятивной эйфории»
Укрепление рубля и движение на рынках последний месяц является результатом «спекулятивной эйфории», заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на конференции Cbonds и SmartLab.
15 февраля официальный курс доллара США, который устанавливает Банк России, впервые с сентября прошлого года опустился ниже 91 руб. – до 90,31 руб. Спустя почти две недели, 27 февраля, официальный курс доллара впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб. На 1 марта ЦБ повысил официальный курс доллара США до 88,26 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин говорил, что снижение международной напряженности может привести к ожиданиям постепенного снятия хотя бы части санкций, что может улучшить ситуацию с внешней торговлей. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что некоторые игроки на этом фоне выходили из защитных инструментов (фонды ликвидности, валюта, депозиты) и вкладывались в более рисковые акции и облигации.