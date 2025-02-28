Банк России повысил курс доллара на 1 марта

15 февраля официальный курс доллара США, который устанавливает Банк России, впервые с сентября прошлого года опустился ниже 91 руб. – до 90,31 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда отмечали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины. Спустя почти две недели, 27 февраля, официальный курс доллара впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб.