Банк России повысил курс доллара на 1 марта
Банк России повысил официальный курс доллара США на 1 марта, следует из данных на сайте регулятора. Его стоимость увеличится почти на 0,56 руб. и составит 88,26 руб.
Курс евро станет меньше на 0,47 руб., достигнув 91,57 руб. Стоимость юаня вырастет на 0,12 руб. до 12,08 руб.
По данным на 28 февраля курс доллара составляет 87,7 руб., евро – 92,04 руб., юаня – 11,96 руб.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
15 февраля официальный курс доллара США, который устанавливает Банк России, впервые с сентября прошлого года опустился ниже 91 руб. – до 90,31 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда отмечали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта вокруг Украины. Спустя почти две недели, 27 февраля, официальный курс доллара впервые с августа 2024 г. опустился ниже 86 руб.