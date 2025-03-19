ВТБ запустил биометрическое подтверждение операций для защиты от мошенников
Банк ВТБ запустил в своем мобильном приложении биометрическое подтверждение операций для защиты от мошенников, сообщили «Ведомостям» в банке.
В банке рассказали, что подтверждать операции, используя селфи, смогут все пользователи мобильного приложения банка на Android. Для того чтобы воспользоваться новым способом подтверждения операций, необходимо предоставить данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в отделениях ВТБ или через приложение «Госуслуги биометрия», а также необходимо дать согласие в мобильном приложении банка в разделе «Биометрия».
Сообщается, что с конца февраля текущего года к функции получили доступ более 1,9 млн клиентов ВТБ. А раздел «Биометрия» на платформах «ВТБ онлайн» с начала 2025 г. посетили более 450 000 клиентов.
На данный момент с помощью биометрии клиенты ВТБ могут подтверждать переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. Сообщается, что сейчас умная платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости. Но вскоре функцию можно будет сделать обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете.
Старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал, что в апреле 2025 г. планируется запустить данный функционал в веб-версии «ВТБ онлайн», а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента.
По мнению Чугунова, биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент, поскольку дип-фейки или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему.
Он также сообщил, что в дальнейшем с помощью биометрии будет возможно не только подтверждать платежи и переводы, но и входить в мобильное приложение банка, получать кредиты и совершать карточные операции.
Тогда же ВТБ запустил технологию, которая позволяет отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии «ВТБ онлайн» или сразу заблокировать доступ к нему с возможностью восстановления через банкомат, отделение или по NFC.