ВТБ запустил биометрическое подтверждение операций для защиты от мошенников

На данный момент с помощью биометрии клиенты ВТБ могут подтверждать переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. Сообщается, что сейчас умная платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости. Но вскоре функцию можно будет сделать обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете.