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ВТБ запустил биометрическое подтверждение операций для защиты от мошенников

Ведомости

Банк ВТБ запустил в своем мобильном приложении биометрическое подтверждение операций для защиты от мошенников, сообщили «Ведомостям» в банке.

В банке рассказали, что подтверждать операции, используя селфи, смогут все пользователи мобильного приложения банка на Android. Для того чтобы воспользоваться новым способом подтверждения операций, необходимо предоставить данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в отделениях ВТБ или через приложение «Госуслуги биометрия», а также необходимо дать согласие в мобильном приложении банка в разделе «Биометрия».

Сообщается, что с конца февраля текущего года к функции получили доступ более 1,9 млн клиентов ВТБ. А раздел «Биометрия» на платформах «ВТБ онлайн» с начала 2025 г. посетили более 450 000 клиентов.

На данный момент с помощью биометрии клиенты ВТБ могут подтверждать переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. Сообщается, что сейчас умная платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости. Но вскоре функцию можно будет сделать обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете.

Старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал, что в апреле 2025 г. планируется запустить данный функционал в веб-версии «ВТБ онлайн», а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента.

По мнению Чугунова, биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент, поскольку дип-фейки или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему.

Он также сообщил, что в дальнейшем с помощью биометрии будет возможно не только подтверждать платежи и переводы, но и входить в мобильное приложение банка, получать кредиты и совершать карточные операции.

В октябре 2024 г. ВТБ запустил технологию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-модулем. Это позволило быстро восстановить доступ в личный кабинет, если он был ограничен из-за подозрений в мошенничестве.

Тогда же ВТБ запустил технологию, которая позволяет отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии «ВТБ онлайн» или сразу заблокировать доступ к нему с возможностью восстановления через банкомат, отделение или по NFC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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