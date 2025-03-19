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ЦБ повысил курсы доллара и евро на 20 марта

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Центробанк (ЦБ) повысил официальные курсы доллара и евро на 20 марта, следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара повысился на 1,35 руб. и достиг 82,85 руб. Евро также вырос – на 3,26 руб. до 90,83 руб. В то же время юань достиг 11,43 руб., поднявшись на 0,21 руб.

ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.

18 марта курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с июня 2023 г. опустился ниже 81 руб. Доллар снижался до 80,92 руб., в 12:45 мск немного отыграл позиции назад – до 81,24 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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