ЦБ повысил курсы доллара и евро на 20 марта
Центробанк (ЦБ) повысил официальные курсы доллара и евро на 20 марта, следует из данных на сайте регулятора.
Курс доллара повысился на 1,35 руб. и достиг 82,85 руб. Евро также вырос – на 3,26 руб. до 90,83 руб. В то же время юань достиг 11,43 руб., поднявшись на 0,21 руб.
ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
18 марта курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с июня 2023 г. опустился ниже 81 руб. Доллар снижался до 80,92 руб., в 12:45 мск немного отыграл позиции назад – до 81,24 руб.