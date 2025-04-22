Стоимость фьючерса на золото впервые достигла $3500 за унцию

21 апреля стоимость фьючерса на золото впервые превысила отметку в $3400 за тройскую унцию, а 11 апреля - $3250. Предыдущий исторический максимум наблюдался 2 апреля – $3200. Тогда на настроения инвесторов повлияли ожидания решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из большинства стран. Интерес к золоту усилился в условиях экономической неопределенности.