Стоимость фьючерса на золото впервые достигла $3500 за унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 г. на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые в истории достигла $3501 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
По состоянию на 6:43 мск цена фьючерса составила $3501 за унцию. Но уже в 7:01 рост замедлился, и золото торговалось на уровне $3498,6 за унцию (+2.14% относительно предыдущего периода).
21 апреля стоимость фьючерса на золото впервые превысила отметку в $3400 за тройскую унцию, а 11 апреля - $3250. Предыдущий исторический максимум наблюдался 2 апреля – $3200. Тогда на настроения инвесторов повлияли ожидания решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных пошлин на продукцию из большинства стран. Интерес к золоту усилился в условиях экономической неопределенности.