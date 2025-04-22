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Сбербанк хочет выплатить дивиденды на рекордные 786,9 млрд рублей

Ведомости

Наблюдательный совет Сбера рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2024 г. в размере 786,9 млрд руб., или 34,84 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Акционерам также было предложено утвердить 18 июля 2025 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за прошлый год.

Годовое общее собрание акционеров назначено на 30 июня, а 5 июня (конец операционного дня) будут определены лица, имеющие право на участие в собрании.

27 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что финансовая организация в полном объеме выплатит акционерам дивиденды за 2024 г. Их размер составит 50% от прибыли банка. При этом, по словам Грефа, он не может гарантировать, что в течение следующих трех лет банк сможет выплачивать все запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен».

Согласно сокращенной отчетности Сбербанка по МСФО, в 2024 г. финансовая организация заработала рекордную прибыль в размере 1,58 трлн руб. За прошедший год рост составил 4,8% при рентабельности капитала на уровне 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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