Сбербанк хочет выплатить дивиденды на рекордные 786,9 млрд рублей
Наблюдательный совет Сбера рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2024 г. в размере 786,9 млрд руб., или 34,84 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.
Акционерам также было предложено утвердить 18 июля 2025 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за прошлый год.
Годовое общее собрание акционеров назначено на 30 июня, а 5 июня (конец операционного дня) будут определены лица, имеющие право на участие в собрании.
27 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что финансовая организация в полном объеме выплатит акционерам дивиденды за 2024 г. Их размер составит 50% от прибыли банка. При этом, по словам Грефа, он не может гарантировать, что в течение следующих трех лет банк сможет выплачивать все запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен».
Согласно сокращенной отчетности Сбербанка по МСФО, в 2024 г. финансовая организация заработала рекордную прибыль в размере 1,58 трлн руб. За прошедший год рост составил 4,8% при рентабельности капитала на уровне 24%.