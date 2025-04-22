Сбербанк хочет выплатить дивиденды на рекордные 786,9 млрд рублей

27 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что финансовая организация в полном объеме выплатит акционерам дивиденды за 2024 г. Их размер составит 50% от прибыли банка. При этом, по словам Грефа, он не может гарантировать, что в течение следующих трех лет банк сможет выплачивать все запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен».