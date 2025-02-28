Сбербанк может и в 2025 году заработать рекордную прибыль

Сбербанк может и в 2025 году заработать рекордную прибыльГлавное, чтобы охлаждение в кредитовании прошло не так болезненно для банковского сектора, говорят аналитики
Сбербанк заработал за 2024 г. рекордную прибыль в размере 1,58 трлн руб., следует из его сокращенной отчетности по МСФО. Рост за прошедший год составил 4,8% при рентабельности капитала на уровне 24%. В начале года Сбербанк поставил перед собой амбициозные финансовые цели и, несмотря на существенные изменения внешних условий, все выполнил, заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.
Банк немного не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», который составил 1,589 трлн руб. на год и 362,1 млрд руб. за IV квартал (факт – 353,1 млрд руб.).
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