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Сбербанк может и в 2025 году заработать рекордную прибыль

Главное, чтобы охлаждение в кредитовании прошло не так болезненно для банковского сектора, говорят аналитики
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк заработал за 2024 г. рекордную прибыль в размере 1,58 трлн руб., следует из его сокращенной отчетности по МСФО. Рост за прошедший год составил 4,8% при рентабельности капитала на уровне 24%. В начале года Сбербанк поставил перед собой амбициозные финансовые цели и, несмотря на существенные изменения внешних условий, все выполнил, заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Банк немного не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», который составил 1,589 трлн руб. на год и 362,1 млрд руб. за IV квартал (факт – 353,1 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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