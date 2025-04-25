«Финуслуги» отмечают рост средней ставки по годовым вкладам на фоне заседания ЦБ

25 апреля совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В релизе регулятора в отличие от предыдущих нет фразы о том, что, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 г.