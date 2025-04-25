«Финуслуги» отмечают рост средней ставки по годовым вкладам на фоне заседания ЦБ
Средняя ставка по годовым вкладам выросла перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке. Об этом «Ведомостям» сообщили в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».
Аналитики отмечают, что средняя ставка выросла до 18,73% в топ-20 российских банков. В расчете используются вклады на 100 000 руб. без спецусловий на три, шесть и 12 месяцев.
С момента предыдущего заседания ЦБ по ключевой ставке 21 марта сильнее всего снизилась ставка по полугодовым вкладам – на 0,54 п. п., по трехмесячным вкладам снижение на 0,51 п. п., по годовым вкладам – на 0,47 п. п. Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков – 22%, предлагаемая по трехмесячному вкладу.
Как заявил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, решение о сохранении ключевой ставки в четвертый раз подряд было ожидаемо рынком. «При этом степень жесткости риторики ЦБ снизилась – тезис про возможное повышение ставки на предстоящих заседаниях был из пресс-релиза исключен», – добавил он.
25 апреля совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В релизе регулятора в отличие от предыдущих нет фразы о том, что, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 г.
Решения о сохранении ставки ожидали 20 из 21 опрошенного экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей».