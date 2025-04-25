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«Финуслуги» отмечают рост средней ставки по годовым вкладам на фоне заседания ЦБ

Ведомости

Средняя ставка по годовым вкладам выросла перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке. Об этом «Ведомостям» сообщили в финансовом маркетплейсе «Финуслуги». 

Аналитики отмечают, что средняя ставка выросла до 18,73% в топ-20 российских банков. В расчете используются вклады на 100 000 руб. без спецусловий на три, шесть и 12 месяцев.

С момента предыдущего заседания ЦБ по ключевой ставке 21 марта сильнее всего снизилась ставка по полугодовым вкладам – на 0,54 п. п., по трехмесячным вкладам снижение на 0,51 п. п., по годовым вкладам – на 0,47 п. п. Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков – 22%, предлагаемая по трехмесячному вкладу.

Как заявил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, решение о сохранении ключевой ставки в четвертый раз подряд было ожидаемо рынком. «При этом степень жесткости риторики ЦБ снизилась – тезис про возможное повышение ставки на предстоящих заседаниях был из пресс-релиза исключен», – добавил он.

25 апреля совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В релизе регулятора в отличие от предыдущих нет фразы о том, что, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 г.

Решения о сохранении ставки ожидали 20 из 21 опрошенного экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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