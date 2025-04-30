Газета
Телеграм
/ Финансы

ВТБ начал выдавать кредиты МСП по новым льготным условиям

Ведомости

ВТБ запустил выдачу кредитов по льготной инвестиционной программе Минэкономразвития для малого и среднего бизнеса. Первые займы получили ООО «Сибпромизол» в Красноярске, АО «Дзержинский завод химического оборудования «Заря» и ООО «Туманный Альбион» из Ленинградской области, сообщили в пресс-службе банка.

«Для нас это не просто возможность предоставить доступное финансирование предпринимателям, но и вклад в укрепление экономического суверенитета страны и развитие перспективных отраслей промышленности», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко. Компания ООО «Сибпромизол» производит металлоконструкции для различных целей, предприятие АО «ДЗХО «Заря» выпускает оборудование для химической, нефтехимической и пищевой промышленности. Производитель «Туманный Альбион» изготавливает гибкую упаковку. От ВТБ компании получили 200, 160 и 200 млн руб. соответственно. По словам Еременко, доля льготных госпрограмм для МСП с участием банка – около 20% в общем кредитном портфеле.

Обновленная программа кредитования запущена в начале апреля 2025 г. Её особенность состоит в том, что субсидирование из федерального бюджета совмещается с льготным фондированием ЦБ. Как сообщает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, такие изменения «позволяют снижать и фиксировать ставку для заемщика».

10 марта Минпромторг России совместно с Корпорацией МСП запустили льготную кредитную программу для МСП-производителей в сфере станкостроения и робототехники, по которой для бизнеса стало возможным взять кредит по льготной ставке от 5% годовых.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных