ВТБ начал выдавать кредиты МСП по новым льготным условиям
ВТБ запустил выдачу кредитов по льготной инвестиционной программе Минэкономразвития для малого и среднего бизнеса. Первые займы получили ООО «Сибпромизол» в Красноярске, АО «Дзержинский завод химического оборудования «Заря» и ООО «Туманный Альбион» из Ленинградской области, сообщили в пресс-службе банка.
«Для нас это не просто возможность предоставить доступное финансирование предпринимателям, но и вклад в укрепление экономического суверенитета страны и развитие перспективных отраслей промышленности», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко. Компания ООО «Сибпромизол» производит металлоконструкции для различных целей, предприятие АО «ДЗХО «Заря» выпускает оборудование для химической, нефтехимической и пищевой промышленности. Производитель «Туманный Альбион» изготавливает гибкую упаковку. От ВТБ компании получили 200, 160 и 200 млн руб. соответственно. По словам Еременко, доля льготных госпрограмм для МСП с участием банка – около 20% в общем кредитном портфеле.
Обновленная программа кредитования запущена в начале апреля 2025 г. Её особенность состоит в том, что субсидирование из федерального бюджета совмещается с льготным фондированием ЦБ. Как сообщает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, такие изменения «позволяют снижать и фиксировать ставку для заемщика».