ВТБ начал выдавать кредиты МСП по новым льготным условиям

«Для нас это не просто возможность предоставить доступное финансирование предпринимателям, но и вклад в укрепление экономического суверенитета страны и развитие перспективных отраслей промышленности», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко. Компания ООО «Сибпромизол» производит металлоконструкции для различных целей, предприятие АО «ДЗХО «Заря» выпускает оборудование для химической, нефтехимической и пищевой промышленности. Производитель «Туманный Альбион» изготавливает гибкую упаковку. От ВТБ компании получили 200, 160 и 200 млн руб. соответственно. По словам Еременко, доля льготных госпрограмм для МСП с участием банка – около 20% в общем кредитном портфеле.