Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке на «Домклик»

16 апреля стало известно о снижении ипотечных ставок российскими банками. Так, Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта. Аналогичные шаги предприняли другие банки, включая Альфа-банк, Совкомбанк, «Абсолют банк», банк «Санкт-Петербург» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Это стало первым заметным снижением ставок после их резкого роста в конце 2024 г., когда ключевая ставка Банка России достигла 21%.