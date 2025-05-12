Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке на «Домклик»
Сбербанк объявил об отмене комиссии для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на «Домклик», сообщила пресс-служба банка. Новые условия начнут действовать с 13 мая.
«Изменения коснутся программ «Семейная ипотека», «Ипотека для IТ», «Дальневосточная и Арктическая ипотека», – уточнили в кредитной организации.
Отмена комиссии поможет снизить финансовую нагрузку на девелоперов, что может способствовать снижению стоимости жилья или улучшению условий покупки для заемщиков.
16 апреля стало известно о снижении ипотечных ставок российскими банками. Так, Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта. Аналогичные шаги предприняли другие банки, включая Альфа-банк, Совкомбанк, «Абсолют банк», банк «Санкт-Петербург» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Это стало первым заметным снижением ставок после их резкого роста в конце 2024 г., когда ключевая ставка Банка России достигла 21%.
По мнению аналитиков, снижение процентных ставок может сигнализировать о подготовке к смягчению денежно-кредитной политики Центробанка.