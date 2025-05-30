В I квартале 2025 года объем взносов по ПДС снизился до 39,2 млрд рублей
В I квартале 2025 г. объем взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС) сократился в 1,6 раза, достигнув 39,2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные «Обзора ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» Банка России.
Несмотря на снижение объема взносов, совокупный портфель пенсионных средств продолжил расти, хотя и более медленными темпами. По итогам января – марта он увеличился на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2024 г., достигнув 8,3 трлн руб. ЦБ связывает замедление роста с уменьшением доходности от инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Наиболее сложная динамика наблюдалась в сегменте пенсионных накоплений в НПФ: их объем сократился на 103,1 млрд руб. Это произошло из-за переводов средств в ПДС в качестве единовременных взносов, а также массовых переводов средств из НПФ в социальные фонды России (СФР) во время переходной кампании 2024 г.
В то же время количество участников программы ПДС значительно выросло – в 1,5 раза, достигнув 3,9 млн человек.
18 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал бизнес активнее подключать сотрудников к программе ПДС вместо повышения зарплат. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), министр подчеркнул, что использование ПДС позволит возвращать деньги, направленные в систему, обратно в экономику через инвестиции пенсионных фондов. По мнению Силуанова, вовлечение компаний в программу повысит ее привлекательность и окажет положительное влияние на решение кадровых вопросов в бизнесе.