В I квартале 2025 года объем взносов по ПДС снизился до 39,2 млрд рублей

Несмотря на снижение объема взносов, совокупный портфель пенсионных средств продолжил расти, хотя и более медленными темпами. По итогам января – марта он увеличился на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2024 г., достигнув 8,3 трлн руб. ЦБ связывает замедление роста с уменьшением доходности от инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Наиболее сложная динамика наблюдалась в сегменте пенсионных накоплений в НПФ: их объем сократился на 103,1 млрд руб. Это произошло из-за переводов средств в ПДС в качестве единовременных взносов, а также массовых переводов средств из НПФ в социальные фонды России (СФР) во время переходной кампании 2024 г.