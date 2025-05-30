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В I квартале 2025 года объем взносов по ПДС снизился до 39,2 млрд рублей

Ведомости

В I квартале 2025 г. объем взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС) сократился в 1,6 раза, достигнув 39,2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные «Обзора ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» Банка России.

Несмотря на снижение объема взносов, совокупный портфель пенсионных средств продолжил расти, хотя и более медленными темпами. По итогам января – марта он увеличился на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2024 г., достигнув 8,3 трлн руб. ЦБ связывает замедление роста с уменьшением доходности от инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Наиболее сложная динамика наблюдалась в сегменте пенсионных накоплений в НПФ: их объем сократился на 103,1 млрд руб. Это произошло из-за переводов средств в ПДС в качестве единовременных взносов, а также массовых переводов средств из НПФ в социальные фонды России (СФР) во время переходной кампании 2024 г.

В то же время количество участников программы ПДС значительно выросло – в 1,5 раза, достигнув 3,9 млн человек.

18 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал бизнес активнее подключать сотрудников к программе ПДС вместо повышения зарплат. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), министр подчеркнул, что использование ПДС позволит возвращать деньги, направленные в систему, обратно в экономику через инвестиции пенсионных фондов. По мнению Силуанова, вовлечение компаний в программу повысит ее привлекательность и окажет положительное влияние на решение кадровых вопросов в бизнесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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