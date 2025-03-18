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Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к ПДС

Ведомости

Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения зарплат. Об этом он заявил в ходе своего выступления в рамках съезда российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция мероприятия проводилась на сайте союза.

Силуанов рассказал, что использование ПДС позволит возвращать обратно в бизнес деньги, направленные в систему, через инвестиции пенсионных фондов.

По мнению министра, вовлечение компаний в программу увеличит ее привлекательность и, следовательно, способствует решению кадровых вопросов в бизнесе.

ПДС является инструментом для накопления на пенсию или другие жизненные задачи, его цель – привлечь в экономику «длинные» деньги от граждан. ПДС объединяет возможности самостоятельных накоплений с финансовыми бонусами, среди которых государственное софинансирование, налоговые льготы и защита средств.

28 декабря 2024 г. представитель Банка России рассказал «Ведомостям», что за время действия программы было заключено свыше 2,7 млн договоров, а объем привлеченных в программу средств превысил 196 млрд руб. – с учетом ожидаемого размера софинансирования и заявлений о переводе пенсионных накоплений в ПДС. Об этом «Ведомостям» рассказал . 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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