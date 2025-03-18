Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к ПДС

28 декабря 2024 г. представитель Банка России рассказал «Ведомостям», что за время действия программы было заключено свыше 2,7 млн договоров, а объем привлеченных в программу средств превысил 196 млрд руб. – с учетом ожидаемого размера софинансирования и заявлений о переводе пенсионных накоплений в ПДС. Об этом «Ведомостям» рассказал .