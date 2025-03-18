Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к ПДС
Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения зарплат. Об этом он заявил в ходе своего выступления в рамках съезда российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция мероприятия проводилась на сайте союза.
Силуанов рассказал, что использование ПДС позволит возвращать обратно в бизнес деньги, направленные в систему, через инвестиции пенсионных фондов.
По мнению министра, вовлечение компаний в программу увеличит ее привлекательность и, следовательно, способствует решению кадровых вопросов в бизнесе.
ПДС является инструментом для накопления на пенсию или другие жизненные задачи, его цель – привлечь в экономику «длинные» деньги от граждан. ПДС объединяет возможности самостоятельных накоплений с финансовыми бонусами, среди которых государственное софинансирование, налоговые льготы и защита средств.
28 декабря 2024 г. представитель Банка России рассказал «Ведомостям», что за время действия программы было заключено свыше 2,7 млн договоров, а объем привлеченных в программу средств превысил 196 млрд руб. – с учетом ожидаемого размера софинансирования и заявлений о переводе пенсионных накоплений в ПДС. Об этом «Ведомостям» рассказал .