ВТБ внедрит биометрическое подтверждение онлайн-операций

В ближайшее время биометрическая аутентификация будет доступна для всех видов операций, а также появится возможность восстановления доступа к приложению после самоблокировки. Аналогичная система проходит тестирование и для веб-версии «ВТБ онлайн». В банке считают, что биометрические технологии в скором времени станут отраслевым стандартом, заменяя традиционные способы подтверждения личности.