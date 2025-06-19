ВТБ внедрит биометрическое подтверждение онлайн-операций
По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой, новая система значительно повысит безопасность мобильного и интернет-банкинга. Решение уже прошло тестирование на Android-устройствах: при подозрительной активности система предлагает пользователю сделать селфи, которое затем сверяется с данными Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и проходит дополнительную проверку искусственным интеллектом для выявления подделок и дипфейков.
В ближайшее время биометрическая аутентификация будет доступна для всех видов операций, а также появится возможность восстановления доступа к приложению после самоблокировки. Аналогичная система проходит тестирование и для веб-версии «ВТБ онлайн». В банке считают, что биометрические технологии в скором времени станут отраслевым стандартом, заменяя традиционные способы подтверждения личности.
9 июня стало известно, что Т-банк представил сервис выездного сбора биометрических данных. В разработке принимало участие Минцифры РФ. Теперь клиенты смогут сдать биометрию в любом удобном месте – для этого достаточно оставить заявку в мобильном приложении или на сайте банка, после чего к ним приедет специалист с планшетом на российской операционной системе «Аврора».