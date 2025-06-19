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ВТБ внедрит биометрическое подтверждение онлайн-операций

Ведомости

Банк ВТБ начал использовать технологию подтверждения онлайн-операций с помощью биометрии, что позволит сберечь более 2 млрд руб. клиентских средств от мошенников до конца 2025 г. Об этом сообщила кредитная организация в пресс-релизе в рамках ПМЭФ-2025, передают «РИА Новости».

По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой, новая система значительно повысит безопасность мобильного и интернет-банкинга. Решение уже прошло тестирование на Android-устройствах: при подозрительной активности система предлагает пользователю сделать селфи, которое затем сверяется с данными Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и проходит дополнительную проверку искусственным интеллектом для выявления подделок и дипфейков.

В ближайшее время биометрическая аутентификация будет доступна для всех видов операций, а также появится возможность восстановления доступа к приложению после самоблокировки. Аналогичная система проходит тестирование и для веб-версии «ВТБ онлайн». В банке считают, что биометрические технологии в скором времени станут отраслевым стандартом, заменяя традиционные способы подтверждения личности.

9 июня стало известно, что Т-банк представил сервис выездного сбора биометрических данных. В разработке принимало участие Минцифры РФ. Теперь клиенты смогут сдать биометрию в любом удобном месте – для этого достаточно оставить заявку в мобильном приложении или на сайте банка, после чего к ним приедет специалист с планшетом на российской операционной системе «Аврора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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