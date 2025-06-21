Россельхозбанк: инвестиции в сельское хозяйство превысили 5 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства России с 2015 по 2024 г. превысили 5,3 трлн руб., в том числе рекордные 610 млрд руб. по итогам прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.