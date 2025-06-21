Россельхозбанк: инвестиции в сельское хозяйство превысили 5 трлн рублей
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства России с 2015 по 2024 г. превысили 5,3 трлн руб., в том числе рекордные 610 млрд руб. по итогам прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.
По его словам, это свидетельствует о «высокой привлекательности агросектора как рентабельного бизнеса».
Среднегодовой прирост инвестиций в отрасль составил 8%, добавил Листов.
Лидером среди округов по инвестициям в основной капитал АПК стал Центральный федеральный округ – 1,9 трлн руб. За ним следует Приволжский с объемом инвестиций в 942 млрд руб. Замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ – 510 млрд руб.
Среди отдельных регионов в первой десятке лидируют Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Республика Татарстан. Остальные шесть мест занимают регионы Центральной России.