ЦБ обсуждает ограничение хождения платежных карт с истекшим сроком годности

По словам Бакиной, в рамках работы Банка России по борьбе с мошенничеством срок действия карты является одним из элементов, которые препятствуют подобным операциям. В связи с этим ЦБ рассматривает возможность этот срок ограничить. Она отметила, что регулятор заранее объявит о принятии такого решения.