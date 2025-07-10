Все сервисы СБП работают в штатном режиме после сбоя

До этого пользователи по всей стране массово жаловались на невозможность перевести средства через СБП. Информацию подтверждал сервис Downdetector, отслеживающий сбои в цифровых платформах. Наибольшее число жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (13% от общего количества), а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Новосибирской областей (от 5 до 9%).