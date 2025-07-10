Все сервисы СБП работают в штатном режиме после сбоя
Система быстрых платежей вернулась к штатному режиму работы после временного сбоя, сообщили в официальном Telegram-канале СБП.
По данным сервиса, с 21:00 по московскому времени все его функции снова работают в обычном режиме. В «Национальной системе платежных карт» подтвердили эту информацию, но уточнили, что восстановление завершилось к 21:18.
До этого пользователи по всей стране массово жаловались на невозможность перевести средства через СБП. Информацию подтверждал сервис Downdetector, отслеживающий сбои в цифровых платформах. Наибольшее число жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (13% от общего количества), а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Новосибирской областей (от 5 до 9%).
Проблема затронула владельцев различных устройств: 46,5% жалоб поступили от пользователей Android, еще 34,9% – от обладателей устройств на iOS.