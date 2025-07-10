Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Все сервисы СБП работают в штатном режиме после сбоя

Ведомости

Система быстрых платежей вернулась к штатному режиму работы после временного сбоя, сообщили в официальном Telegram-канале СБП.

По данным сервиса, с 21:00 по московскому времени все его функции снова работают в обычном режиме. В «Национальной системе платежных карт» подтвердили эту информацию, но уточнили, что восстановление завершилось к 21:18.

До этого пользователи по всей стране массово жаловались на невозможность перевести средства через СБП. Информацию подтверждал сервис Downdetector, отслеживающий сбои в цифровых платформах. Наибольшее число жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (13% от общего количества), а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Новосибирской областей (от 5 до 9%).

Проблема затронула владельцев различных устройств: 46,5% жалоб поступили от пользователей Android, еще 34,9% – от обладателей устройств на iOS.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных