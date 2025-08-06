Цены на нефть возобновили рост после четырехдневного падения

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести в отношении Индии пошлину на импорт в размере 25%. Изменения должны вступить в силу 7 августа. Об очередной возможности введения пошлин в отношении Индии в связи с ее закупками российской нефти Трамп заявил 5 августа – президент США убежден, что возможное падение цен на нефть в результате его давления на Индию «еще на $10 за баррель» якобы может заставить Россию прекратить конфликт на Украине. Такой ультиматум в сторону Индии со стороны США может значительно ухудшить отношения между двумя странами, писали «Ведомости».