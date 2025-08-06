Цены на нефть возобновили рост после четырехдневного падения
Котировки эталонных сортов нефти восстанавливаются. Они просели на фоне опасений по поводу перебоев с поставками после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти, пишет Reuters. На 13:30 мск нефтяные фьючерсы Brent выросли на 1,54% до $68,68/барр. на лондонской бирже ICE, а цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) достигли $66,29/барр. (+ 1,54%).
«Все еще сохраняется большая неопределенность в отношении введения США вторичных пошлин для покупателей российской нефти... На рынке усиливаются разговоры о том, что следующим объектом внимания могут стать закупки российской нефти Китаем», – пишет издание со ссылкой на стратегов ING по сырьевым товарам.
По словам аналитиков, рынок сможет справиться с потерей поставок из-за отказа Индии от закупок российской нефти. Более серьезный риск возникнет, если и другие покупатели также начнут избегать российской нефти, отметили эксперты.
«Инвесторы оценивают, сократит ли Индия закупки российской сырой нефти в ответ на угрозы Трампа, что может привести к сокращению поставок, но пока неизвестно, произойдет ли это на самом деле», – считает экономист Nomura Securities Юки Такашима. По его словам, если импорт в Индию останется стабилен, цены на WTI останутся в диапазоне от $60 до $70/барр.
Котировки обеих марок нефти на бирже ICE 5 августа упали более чем на $1, достигнув самого низкого уровня за последние пять недель. Такую реакцию вызвали опасения участников рынка по поводу избыточного предложения в связи с запланированным ОПЕК+ увеличением добычи нефти в сентябре.
В начале августа страны ОПЕК+ договорились об увеличении производства нефти на 547 000 барр. в сутки начиная с сентября 2025 г. Согласно заявлению, это эквивалентно четырем ежемесячным надбавкам. Такое решение было принято членами организации в связи с «благоприятными показателями текущего рынка», что выражено в низких нефтяных запасах. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 7 сентября.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести в отношении Индии пошлину на импорт в размере 25%. Изменения должны вступить в силу 7 августа. Об очередной возможности введения пошлин в отношении Индии в связи с ее закупками российской нефти Трамп заявил 5 августа – президент США убежден, что возможное падение цен на нефть в результате его давления на Индию «еще на $10 за баррель» якобы может заставить Россию прекратить конфликт на Украине. Такой ультиматум в сторону Индии со стороны США может значительно ухудшить отношения между двумя странами, писали «Ведомости».