ЦБ сохранил курс доллара на отметке 85 рублей третий день подряд

Ранее финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее» заявил, что в 2026 г. курс рубля остается на текущем уровне. По его словам, рубль уже достаточно ослаб, и факторов, существенных для того, чтобы он еще падал, не видно, особенно учитывая текущие цены на нефть. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится.