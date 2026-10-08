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Главная / Финансы /

ЦБ сохранил курс доллара на отметке 85 рублей третий день подряд

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 9 октября на отметке 85,42 руб., что на 0,06 руб. значения 8 октября.

Евро подешевел на 0,86 руб. и снизился к 95,47 руб. Курс юаня стал ниже на 0,02 руб. и составил 12,73 руб.

Официальный курс доллара на 8 октября составляет 85,48 руб., евро – 96,33 руб., юаня – 12,75 руб.

Ранее финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее» заявил, что в 2026 г. курс рубля остается на текущем уровне. По его словам, рубль уже достаточно ослаб, и факторов, существенных для того, чтобы он еще падал, не видно, особенно учитывая текущие цены на нефть. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится.

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