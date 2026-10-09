Банк России исключил НРД из реестра операторов информационных систем
Банк России исключил небанковскую кредитную организацию АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) из реестра операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение принято на основании ходатайства самой организации.
«Мы вместе с нашими клиентами и партнерами приняли решение сосредоточиться на развитии организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. При этом будут активно использоваться текущие технологии биржи, облегчающие доступ клиентам к новым классам активов, а новое регулирование позволяет использовать действующую лицензию организатора торгов и не требует наличия лицензии оператора информационной системы», – ответили «Ведомостям» в НРД.
Национальный расчетный депозитарий – это ключевая компания финансового рынка России и часть группы «Московская биржа». Закон закрепляет за НРД статус центрального депозитария. НРД – это основной участник расчетов по ценным бумагам, он занимается их регистрацией и хранением.
ОИС занимается размещением цифровых прав и предоставлением доступа к информационной системе для распоряжения ими, в том числе для их передачи, залога, обременения другими способами или ограничения распоряжения цифровыми правами.