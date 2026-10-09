Банк России исключил НРД из реестра операторов информационных систем

«Мы вместе с нашими клиентами и партнерами приняли решение сосредоточиться на развитии организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. При этом будут активно использоваться текущие технологии биржи, облегчающие доступ клиентам к новым классам активов, а новое регулирование позволяет использовать действующую лицензию организатора торгов и не требует наличия лицензии оператора информационной системы», – ответили «Ведомостям» в НРД.