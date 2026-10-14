Россияне подключают «вторую руку» для защиты близких от мошенников

Механизм «второй руки» заработал в России 1 сентября 2025 г. Он позволяет клиенту банка назначить доверенное лицо для подтверждения или отклонения отдельных переводов и операций по снятию наличных. При этом помощник не получает доступа к счету и не может самостоятельно распоряжаться деньгами.