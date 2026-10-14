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Главная / Финансы /

Россияне подключают «вторую руку» для защиты близких от мошенников

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне чаще всего используют банковский сервис «второй руки» для защиты счетов пожилых родителей (50%), детей (34%) и супругов (29%). Об этом свидетельствуют результаты опроса клиентов ВТБ, подключивших услугу, сообщила пресс-служба банка.

Среди молодых людей в возрасте 18–24 лет 71% подключают дополнительную защиту родителям, еще 29% – друзьям. Клиенты в возрасте 25–54 лет чаще используют сервис для контроля операций детей (45%), а россияне старше 55 лет – супругов (48%). В 90% случаев инициаторами подключения становятся доверенные лица.

Главной причиной использования «второй руки» 46% опрошенных назвали риск мошенничества. Еще 43% объяснили решение заботой о близких, 28% – желанием подстраховаться на случай потери телефона или карты, а 26% – необходимостью помочь родственникам с низкой финансовой грамотностью.

Механизм «второй руки» заработал в России 1 сентября 2025 г. Он позволяет клиенту банка назначить доверенное лицо для подтверждения или отклонения отдельных переводов и операций по снятию наличных. При этом помощник не получает доступа к счету и не может самостоятельно распоряжаться деньгами.

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