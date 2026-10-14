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Официальный курс доллара на 15 октября составил 83,95 рубля

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России поднял курс доллара на 15 октября до 83,95 руб. Валюта подорожала на 0,08 руб.

Курс евро стал выше на 0,15 руб. и составил 93,92 руб. Юань подорожал на 0,03 руб. – до 12,54 руб.

Официальные курсы валют на 14 октября составили: доллар – 83,97 руб., евро – 93,77 руб., юань – 12,5 руб.

Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

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