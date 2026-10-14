Официальный курс доллара на 15 октября составил 83,95 рубля
Банк России поднял курс доллара на 15 октября до 83,95 руб. Валюта подорожала на 0,08 руб.
Курс евро стал выше на 0,15 руб. и составил 93,92 руб. Юань подорожал на 0,03 руб. – до 12,54 руб.
Официальные курсы валют на 14 октября составили: доллар – 83,97 руб., евро – 93,77 руб., юань – 12,5 руб.
Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.