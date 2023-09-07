ЦБ может упростить допуск физлиц к новым инструментам

Сейчас «неквал» может инвестировать в инструмент, только в случае если СЧА фонда за последние три месяца эквивалентна сумме не менее чем 100 млрд руб., позднее пояснил он в кулуарах форума журналистам. Изначально этот порог рассчитывался в основном по западным ETF, добавил Мамута. Но на Востоке таких больших фондов нет. Поэтому вполне возможно регуляторное движение, которое позволило бы неквалифицированным инвесторам покупать инструмент после прохождения теста, допустил он.