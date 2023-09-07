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ЦБ может упростить допуск физлиц к новым инструментам

Среди них – восточные ETF и облигации второго эшелона
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России обсуждает возможность дать неквалифицированным инвесторам доступ к ETF Ближнего Востока по критерию стоимости чистых активов (СЧА), сообщил в рамках форума РБК руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Сейчас «неквал» может инвестировать в инструмент, только в случае если СЧА фонда за последние три месяца эквивалентна сумме не менее чем 100 млрд руб., позднее пояснил он в кулуарах форума журналистам. Изначально этот порог рассчитывался в основном по западным ETF, добавил Мамута. Но на Востоке таких больших фондов нет. Поэтому вполне возможно регуляторное движение, которое позволило бы неквалифицированным инвесторам покупать инструмент после прохождения теста, допустил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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