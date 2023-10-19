Акции «Яндекса» подорожали на 5% по пяти причинам

Акции «Яндекса» подорожали на 5% по пяти причинамСреди них – открытие офиса в Дубае и инсайд о разделении бизнеса
Акции «Яндекса» 19 октября в ходе торгов дорожали на 5% до 2658,2 руб. К 15:32 мск стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла 2636,8 руб. Рост составил 4,3% к стоимости закрытия основной сессии торгов днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки в этот момент находился на уровне 3250,12 пункта (+0,03%), IT-индекс – 2872,55 п. (-0,1%). С начала года котировки компании выросли на 45,7%, бенчмарки – на 50,88% и 62,54% соответственно.
Рост котировок может быть отложенной реакцией инвесторов на новость об открытии операционного офиса Yango в Дубае, предположил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Новость о том, что это случится в IV квартале 2023 г., днем 18 октября опубликовал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Ранее о возможном открытии международных офисов «Яндекса» в странах Ближнего Востока сообщил 13 октября вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что Россия обсудила этот вопрос с Саудовской Аравией. Зампредседателя правительства также отметил, что компания уже развивает свой такси-сервис Yango в ОАЭ.