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Акции «Яндекса» подорожали на 5% по пяти причинам

Среди них – открытие офиса в Дубае и инсайд о разделении бизнеса
Любовь Михедова
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

Акции «Яндекса» 19 октября в ходе торгов дорожали на 5% до 2658,2 руб. К 15:32 мск стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла 2636,8 руб. Рост составил 4,3% к стоимости закрытия основной сессии торгов днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки в этот момент находился на уровне 3250,12 пункта (+0,03%), IT-индекс – 2872,55 п. (-0,1%). С начала года котировки компании выросли на 45,7%, бенчмарки – на 50,88% и 62,54% соответственно.

Рост котировок может быть отложенной реакцией инвесторов на новость об открытии операционного офиса Yango в Дубае, предположил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Новость о том, что это случится в IV квартале 2023 г., днем 18 октября опубликовал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Ранее о возможном открытии международных офисов «Яндекса» в странах Ближнего Востока сообщил 13 октября вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что Россия обсудила этот вопрос с Саудовской Аравией. Зампредседателя правительства также отметил, что компания уже развивает свой такси-сервис Yango в ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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