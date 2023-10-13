Новак заявил об обсуждении запуска сервисов «Яндекса» в Саудовской Аравии

Позднее стало известно, что одобрение сделки по расчетам за разделение активов «Яндекса» с правительством было отложено почти на полтора месяца из-за заявления сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором он осудил спецоперацию на Украине. По данным СМИ, компания потеряла около $150 млн (с $250 млн, которые Yandex N.V. могла получить от бизнеса в России, сделка снизилась до $70-80 млн).