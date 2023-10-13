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Бизнес

Новак заявил об обсуждении запуска сервисов «Яндекса» в Саудовской Аравии

Ведомости

Россия обсуждала с Саудовской Аравией в рамках межправительственной комиссии (МПК) вопрос о запуске сервисов «Яндекса», включая поисковик и такси. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic.

«Мы в рамках МПК обсуждали, в том числе, возможности развития поисковой сети "Яндекс", например, если говорить о высоких информационных технологиях, вызова такси. То есть те интеллектуальные новые информационные системы, которые используются в России, можно распространять, в том числе, в Саудовской Аравии», – приводит его слова «Интерфакс».

Как напоминает агентство, сейчас из стран Ближнего Востока «Яндекс» представлен в ОАЭ, где развивает такси-сервис Yango и доставку с помощью роботов-курьеров.

В мае сообщалось, что власти согласовали сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса». В частности, СМИ писали об одобрении соглашения президентом России Владимиром Путиным.

Ранее по теме: Минцифры: Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов

Позднее стало известно, что одобрение сделки по расчетам за разделение активов «Яндекса» с правительством было отложено почти на полтора месяца из-за заявления сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором он осудил спецоперацию на Украине. По данным СМИ, компания потеряла около $150 млн (с $250 млн, которые Yandex N.V. могла получить от бизнеса в России, сделка снизилась до $70-80 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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