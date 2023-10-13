Новак заявил об обсуждении запуска сервисов «Яндекса» в Саудовской Аравии
Россия обсуждала с Саудовской Аравией в рамках межправительственной комиссии (МПК) вопрос о запуске сервисов «Яндекса», включая поисковик и такси. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic.
«Мы в рамках МПК обсуждали, в том числе, возможности развития поисковой сети "Яндекс", например, если говорить о высоких информационных технологиях, вызова такси. То есть те интеллектуальные новые информационные системы, которые используются в России, можно распространять, в том числе, в Саудовской Аравии», – приводит его слова «Интерфакс».
Как напоминает агентство, сейчас из стран Ближнего Востока «Яндекс» представлен в ОАЭ, где развивает такси-сервис Yango и доставку с помощью роботов-курьеров.
В мае сообщалось, что власти согласовали сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса». В частности, СМИ писали об одобрении соглашения президентом России Владимиром Путиным.
Позднее стало известно, что одобрение сделки по расчетам за разделение активов «Яндекса» с правительством было отложено почти на полтора месяца из-за заявления сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором он осудил спецоперацию на Украине. По данным СМИ, компания потеряла около $150 млн (с $250 млн, которые Yandex N.V. могла получить от бизнеса в России, сделка снизилась до $70-80 млн).