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Потребительские компании США превзошли ожидания рынка

Высокие прибыли McDonald’s, Amazon, Coca-Cola говорят об устойчивости потребления в США
Инга Сангалова
Imago / ТАСС

Многие компании потребительских услуг и товаров длительного пользования США превзошли в III квартале ожидания аналитиков и по выручке, и по прибыли. По данным LSEG (бывшая Refinitiv), компании сектора в среднем превысили оценки прибыли на акцию на 19%, а индекс отраслевого сектора, S&P 500 Consumer Discretionary, с начала года вырос почти на 19%, значительно опередив индекс широкого рынка S&P 500, который поднялся на 8%, пишет Reuters.

Настоящим сюрпризом для инвесторов стали отчеты McDonald’s, Coca-Cola, Chipotle Mexican Grill. Превзошедший ожидания отчет McDonald’s, который вышел 30 октября, не только позволил акциям сети ресторанов быстрого питания вырасти на 1,7% до $260,15, но и придал импульс роста бумагам всего сектора – от конкурентов Starbucks и Domino’s Pizza и до Amazon. Квартальные результаты выше прогнозов, вышедшие на минувшей неделе, позволили акциям сети ресторанов Chipotle Mexican Grill вырасти на 5%, а акциям Coca-Cola показать самый сильный дневной рост за год – на 2,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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