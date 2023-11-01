Потребительские компании США превзошли ожидания рынка

Настоящим сюрпризом для инвесторов стали отчеты McDonald’s, Coca-Cola, Chipotle Mexican Grill. Превзошедший ожидания отчет McDonald’s, который вышел 30 октября, не только позволил акциям сети ресторанов быстрого питания вырасти на 1,7% до $260,15, но и придал импульс роста бумагам всего сектора – от конкурентов Starbucks и Domino’s Pizza и до Amazon. Квартальные результаты выше прогнозов, вышедшие на минувшей неделе, позволили акциям сети ресторанов Chipotle Mexican Grill вырасти на 5%, а акциям Coca-Cola показать самый сильный дневной рост за год – на 2,5%.