Потребительские компании США превзошли ожидания рынка

Потребительские компании США превзошли ожидания рынкаВысокие прибыли McDonald’s, Amazon, Coca-Cola говорят об устойчивости потребления в США
Многие компании потребительских услуг и товаров длительного пользования США превзошли в III квартале ожидания аналитиков и по выручке, и по прибыли. По данным LSEG (бывшая Refinitiv), компании сектора в среднем превысили оценки прибыли на акцию на 19%, а индекс отраслевого сектора, S&P 500 Consumer Discretionary, с начала года вырос почти на 19%, значительно опередив индекс широкого рынка S&P 500, который поднялся на 8%, пишет Reuters.
Настоящим сюрпризом для инвесторов стали отчеты McDonald’s, Coca-Cola, Chipotle Mexican Grill. Превзошедший ожидания отчет McDonald’s, который вышел 30 октября, не только позволил акциям сети ресторанов быстрого питания вырасти на 1,7% до $260,15, но и придал импульс роста бумагам всего сектора – от конкурентов Starbucks и Domino’s Pizza и до Amazon. Квартальные результаты выше прогнозов, вышедшие на минувшей неделе, позволили акциям сети ресторанов Chipotle Mexican Grill вырасти на 5%, а акциям Coca-Cola показать самый сильный дневной рост за год – на 2,5%.