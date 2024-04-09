Новые требования ЦБ к инсайдерам сделают фондовый рынок прозрачнее

Новые требования ЦБ к инсайдерам сделают фондовый рынок прозрачнееНо совершенствование подходов к выслеживанию и поимке недобросовестных участников важнее, говорят эксперты
Банк России вынес на общественное обсуждение проект обновленного указания о перечне инсайдерской информации юридических лиц. Документ расширяет требования по раскрытию таких данных для эмитентов и кредитно-рейтинговых агентств. Проект опубликован на сайте ЦБ.
ЦБ планирует оптимизировать перечень инсайдерской информации, утвержденный 27 сентября 2021 г., отмечается в пояснительной записке к проекту. Регулятор предлагает отнести к инсайдерским данным информацию, составляющую отчетность эмитента, которая была подготовлена за не предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России периоды времени.
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