Новые требования ЦБ к инсайдерам сделают фондовый рынок прозрачнее

ЦБ планирует оптимизировать перечень инсайдерской информации, утвержденный 27 сентября 2021 г., отмечается в пояснительной записке к проекту. Регулятор предлагает отнести к инсайдерским данным информацию, составляющую отчетность эмитента, которая была подготовлена за не предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России периоды времени.