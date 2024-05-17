ЦБ поддержит включение ЦФА в ПИФы в случае изменения законодательства

ЦБ поддержит включение ЦФА в ПИФы в случае изменения законодательстваБанк России ждет предложений по обновлению регулирования от рынка
Банк России не против появления цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынке доверительного управления капиталом. Как только будут приняты соответствующие поправки в законодательство, ЦБ не будет ограничивать включение ЦФА в ПИФы для квалифицированных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».
Шишлянникова напомнила, что текущее законодательство не позволяет управляющим компаниям включать ЦФА в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), поэтому нужны соответствующие поправки в законодательство. Задачу по их разработке взял на себя рынок, а регулятор выразил готовность их поддержать, отметила глава департамента ЦБ.
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