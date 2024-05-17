ЦБ поддержит включение ЦФА в ПИФы в случае изменения законодательства

Банк России не против появления цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынке доверительного управления капиталом. Как только будут приняты соответствующие поправки в законодательство, ЦБ не будет ограничивать включение ЦФА в ПИФы для квалифицированных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».