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ЦБ поддержит включение ЦФА в ПИФы в случае изменения законодательства

Банк России ждет предложений по обновлению регулирования от рынка
Любовь Михедова
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России не против появления цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынке доверительного управления капиталом. Как только будут приняты соответствующие поправки в законодательство, ЦБ не будет ограничивать включение ЦФА в ПИФы для квалифицированных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».

Шишлянникова напомнила, что текущее законодательство не позволяет управляющим компаниям включать ЦФА в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), поэтому нужны соответствующие поправки в законодательство. Задачу по их разработке взял на себя рынок, а регулятор выразил готовность их поддержать, отметила глава департамента ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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