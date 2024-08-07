Мосбиржа и участники фондового рынка высказались о рисках демократизации IPO

С 2022 г. российский рынок первичных публичных размещений стал гораздо более демократичным. Это дало ему импульс к развитию, но и открыло возможности для нарушений, которые грозят подорвать доверие к институту IPO. Об этом говорится в результатах исследования «Рынок IPO. Новые эмитенты», проведенного агентством «Макушева и партнеры» по заказу Мосбиржи и Ассоциации независимых директоров. Документ есть у «Ведомостей». Итоги работы были представлены 6 августа на площадке биржи. Чтобы зафиксировать главные тренды рынка, авторы исследования провели более 50 интервью с разными его участниками: недавно разместившимися на бирже компаниями (группа «Астра», «Делимобиль», Whoosh и др.), инвесторами, независимыми директорами, профучастниками и блогерами. Свое мнение высказала и Мосбиржа.