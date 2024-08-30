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Привлекательность бумаг Etalon Group зависит от темпов снижения долговой нагрузки

Потенциал роста расписок превышает 50%, но осенью их стоимость может снизиться
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Показатели Etalon Group за первое полугодие 2024 г. по МСФО по выручке превысили ожидания экспертов на 13–16%. Но инвесторы «проголосовали» в другом ключе. В котировках расписок эмитента отразилась скорее их обеспокоенность – по итогам основной сессии их стоимость упала на 2,3% до 70,56 руб. Индекс Мосбиржи за день вырос на 0,13% до 2703,72 пункта.

Выручка группы выросла на 71% год к году до 57,4 млрд руб. EBITDA составила 13,4 млрд руб., более чем удвоившись (121%) в годовом сопоставлении. Это произошло благодаря увеличению выручки в ключевом сегменте «Жилая недвижимость», который поднялся на 82%. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 23,3% по сравнению с 18% годом ранее в основном благодаря сокращению расходов. Чистый убыток за этот период составил 1,5 млрд руб., уменьшившись относительно убытка в 2,1 млрд руб. год назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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