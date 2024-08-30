Привлекательность бумаг Etalon Group зависит от темпов снижения долговой нагрузки

Привлекательность бумаг Etalon Group зависит от темпов снижения долговой нагрузкиПотенциал роста расписок превышает 50%, но осенью их стоимость может снизиться
Показатели Etalon Group за первое полугодие 2024 г. по МСФО по выручке превысили ожидания экспертов на 13–16%. Но инвесторы «проголосовали» в другом ключе. В котировках расписок эмитента отразилась скорее их обеспокоенность – по итогам основной сессии их стоимость упала на 2,3% до 70,56 руб. Индекс Мосбиржи за день вырос на 0,13% до 2703,72 пункта.
Выручка группы выросла на 71% год к году до 57,4 млрд руб. EBITDA составила 13,4 млрд руб., более чем удвоившись (121%) в годовом сопоставлении. Это произошло благодаря увеличению выручки в ключевом сегменте «Жилая недвижимость», который поднялся на 82%. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 23,3% по сравнению с 18% годом ранее в основном благодаря сокращению расходов. Чистый убыток за этот период составил 1,5 млрд руб., уменьшившись относительно убытка в 2,1 млрд руб. год назад.