Привлекательность бумаг Etalon Group зависит от темпов снижения долговой нагрузки

Выручка группы выросла на 71% год к году до 57,4 млрд руб. EBITDA составила 13,4 млрд руб., более чем удвоившись (121%) в годовом сопоставлении. Это произошло благодаря увеличению выручки в ключевом сегменте «Жилая недвижимость», который поднялся на 82%. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 23,3% по сравнению с 18% годом ранее в основном благодаря сокращению расходов. Чистый убыток за этот период составил 1,5 млрд руб., уменьшившись относительно убытка в 2,1 млрд руб. год назад.