Индекс гособлигаций RGBI упал до минимума с марта 2022 года

На 0,8% снизился в среду индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 18 сентября, снизился на 0,8% до 2751,73 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 1,07% до 945,61 пункта.

Лидерами роста в среду стали бумаги ПИК (+1,81%), «Интер РАО» (+1,3%), VK (+1,23%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+0,74%) и бумаги «ТКС холдинга» (+0,55%). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-3,95%), ММК (-3,51%), Московской биржи (-3,21%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,76%) и бумаги «Совкомфлота» (-2,49%). Курс юаня на Московской бирже за это время увеличился на 0,9% (11 коп.) до 12,99 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 91,67 руб. (+24 коп.) на основе данных банков на внебиржевом рынке. Официальный курс евро составил 102,03 руб. (+53 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 0,7% до $73,16/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,3% до $70,18/барр.ёВ среду отечественный рынок акций в основном умеренно снижался, но эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев называет коррекцию в целом закономерной после трех сессий убедительного роста. К тому же нефть утратила ценовую уверенность по мере приближения к техническому сопротивлению у $74/барр. за сорт Brent.

Сняв локальную перегретость, индекс Мосбиржи может набрать силы для нового восходящего импульса с целью прорыва отметки 2800 пунктов, ожидает Шепелев, его прогноз на 19 сентября – 2700–2800 пунктов.

Прогноз БКС по биржевому курсу юаня до конца недели – 12,7–13 руб., по курсу доллара США на базе индикаторов срочного рынка – 90–92 руб. Ослабление рубля может затормозиться на фоне приближения налогового периода, рассуждает Шепелев, но в целом баланс ключевых факторов – экспортной выручки и импортных потоков – продолжит постепенно смещаться против рубля. Впрочем, от более существенного ослабления нацвалюту уберегает жесткий курс монетарной политики Центробанка.