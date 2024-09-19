Индекс гособлигаций RGBI упал до минимума с марта 2022 года

Индекс гособлигаций RGBI упал до минимума с марта 2022 годаРазвернуть рынок может лишь существенное снижение инфляции и охлаждение экономики
Индекс RGBI, включающий 25 наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном, обвалился до минимума с 21 марта 2022 г. В ходе торгов на Мосбирже 18 сентября показатель опускался до 102,32 пункта, теряя 0,7% к закрытию основной сессии предыдущего дня. К закрытию торгов индикатор находился на отметке 102,34 пункта.
Индекс рос с начала месяца вплоть до 9 сентября (за это время он прибавил 1,7%) – многие аналитики прогнозировали, что на ближайшем заседании совет директоров ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», разошлись в оценках – половина из них ожидали, что ставка останется неизменной, а другие прогнозировали ее рост. Но на неделе в преддверии решения регулятора индекс RGBI снова начал движение вниз. 13 сентября регулятор поднял ставку до 19%, и нисходящий тренд закрепился.
Вариант повышения ставки на 100 или даже 200 б. п. стал предметно обсуждаться после появления августовских данных по инфляции, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания. Чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение роста цен к цели в 4% в 2025 г., требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и Банк России допускает еще одно повышение ставки на заседании в октябре, следует из пресс-релиза. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, у регулятора нет потолка ставки.
Цель ЦБ – 20%, но он решил разбить повышение ставки на два этапа, так как с точки зрения управления ожиданиями участников рынка это может быть эффективнее, говорил «Ведомостям» руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист. Повышение показателя на 1 п. п. в октябре согласовывается с прогнозной траекторией ставки на год, но все же не стоит рассчитывать, что это будет предел ужесточения ДКП, считает эксперт. Главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин также ждет повышения ставки в октябре до 20%, но считает, что этой осенью ставка достигнет своего пика.
Рынок переваривает сигнал ЦБ
Индекс RGBI снижается по нескольким причинам, считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Во-первых, рынок продолжает пересматривать ожидаемую траекторию ключевой ставки, говорит он. Ранее инвесторы ожидали, что ужесточение ДКП в сентябре будет последним, и некоторые из них ориентировались на скорый разворот ДКП, а значит, и на рост привлекательности длинных гособлигаций с фиксированными купонами, поясняет аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко. Теперь рынок переоценивает привлекательность ОФЗ в контексте жесткой риторики ЦБ и изменения ожидаемой длительности периода высоких ставок, продолжает она.
17 сентября Заботкин, комментируя последнее решение, отмечал, что совет директоров рассматривал повышение ставки до 20% и умеренный сигнал или рост до 19% и сохранение жесткого сигнала, напомнил портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Алексей Корнев. В итоге все больше участников закладывают повышение до 20%, что приводит к росту доходностей вдоль кривой ОФЗ и бумаг с фиксированным купоном. Кроме того, ЦБ четко указал на необходимость в длительном периоде высоких ставок, добавил Кулагин.
Во-вторых, инфляционные ожидания участников рынка продолжают расти, продолжил Кулагин. Инфляция в августе оказалась вновь заметно выше нормы, соответствующей 4%, – по его подсчетам, сезонно сглаженная инфляция в пересчете на год составила 8%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в прошлом месяце незначительно замедлилась до 9,05% с 9,13% в конце июля. Это формирует опасения относительно будущей динамики роста цен, констатирует аналитик. В-третьих, в последние недели Минфин стал более активно привлекать средства через аукционы ОФЗ, а в условиях увеличения предложения бумаг стоимость облигаций может заметно снижаться, отметил Кулагин.
Что может поддержать ОФЗ
Развернуть тренд на рынке ОФЗ с фиксированным купоном могут существенные дезинфляционные тенденции и снижение уровня перегретости экономики, считает Нестеренко. Однако такой сценарий она не считает базовым. Рассуждая о возможности регулятора перейти к смягчению ДКП, Заботкин заявил, что ЦБ будет готов на это в случае значительных рисков переохлаждения экономики, как это было в 2020 г. в результате пандемийного кризиса, но подчеркнул, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке, напомнила Нестеренко.
Пока экономика остается сильной, а инфляция и инфляционные ожидания высокими, мы вряд ли увидим рост ОФЗ с фиксированным купоном, согласился Корнев. При этом он не исключает волатильности, подобной той, что наблюдалась в последние два месяца, когда длинные бумаги росли и падали в моменте на несколько процентов без явных причин и изменений в фундаментальных факторах. Например, такое ралли наблюдалось в первой половине августе, писали «Ведомости».
Начало смягчения ДКП отодвигается на довольно длительный срок – скорее всего, это будет лето 2025 г., прогнозирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев. Но, по его мнению, развернуть рынок могли бы даже не существенные сдвиги в макроэкономических тенденциях, а просто более мягкие комментарии на следующем заседании по ставке в октябре.
На 0,8% снизился в среду индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 18 сентября, снизился на 0,8% до 2751,73 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 1,07% до 945,61 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги ПИК (+1,81%), «Интер РАО» (+1,3%), VK (+1,23%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+0,74%) и бумаги «ТКС холдинга» (+0,55%). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-3,95%), ММК (-3,51%), Московской биржи (-3,21%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,76%) и бумаги «Совкомфлота» (-2,49%). Курс юаня на Московской бирже за это время увеличился на 0,9% (11 коп.) до 12,99 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 91,67 руб. (+24 коп.) на основе данных банков на внебиржевом рынке. Официальный курс евро составил 102,03 руб. (+53 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 0,7% до $73,16/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,3% до $70,18/барр.ёВ среду отечественный рынок акций в основном умеренно снижался, но эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев называет коррекцию в целом закономерной после трех сессий убедительного роста. К тому же нефть утратила ценовую уверенность по мере приближения к техническому сопротивлению у $74/барр. за сорт Brent.
Сняв локальную перегретость, индекс Мосбиржи может набрать силы для нового восходящего импульса с целью прорыва отметки 2800 пунктов, ожидает Шепелев, его прогноз на 19 сентября – 2700–2800 пунктов.
Прогноз БКС по биржевому курсу юаня до конца недели – 12,7–13 руб., по курсу доллара США на базе индикаторов срочного рынка – 90–92 руб. Ослабление рубля может затормозиться на фоне приближения налогового периода, рассуждает Шепелев, но в целом баланс ключевых факторов – экспортной выручки и импортных потоков – продолжит постепенно смещаться против рубля. Впрочем, от более существенного ослабления нацвалюту уберегает жесткий курс монетарной политики Центробанка.
Нормализовать ситуацию на рынке госдолга могут также позитивные новости о нормализации бюджетных расходов и геополитической напряженности, добавила эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Если новые параметры бюджета обозначат расширение дефицита бюджета в процентном отношении к ВВП, это будет указывать на необходимость дальнейшего финансирования и роста заимствований Минфином в 2025 г., объяснил Корнев. В таком случае на рынке госдолга продолжится рост доходностей. Если же прогнозный уровень дефицита будет намекать на более низкую активность Минфина, цены гособлигаций отреагируют позитивно.
Несмотря на продолжающееся снижение в котировках ОФЗ, на долговом рынке есть достаточно привлекательные варианты для инвестирования, считает аналитик «Цифра брокера» Владимир Корнев. По-прежнему интересны корпоративные флоатеры, купоны по которым привязаны к ставке ЦБ – ее повышение вызовет и рост купонов по этим бумагам. Аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев советует обратить внимание на корпоративные облигации с переменным купоном эмитентов с низкой долговой нагрузкой.
Кроме того, на рынке достаточно облигаций с фиксированным купоном эмитентов с инвестиционным рейтингом, доходности которых уже превысили 20–21%, отметил Владимир Корнев. По его словам, эти бумаги могут быть хорошей альтернативой банковским вкладам, так как позволяют зафиксировать такую доходность на относительно длительный срок. Алексей Корнев видит хороший баланс риска и доходностей в бумагах с фиксированным купоном с рейтингом от А и выше – сейчас доходность бумаг с дюрацией 1–1,5 года выросла до уровней 23–24%.