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Запрет на сделки между фондами одной УК могут отменить

Его давно ввели на Мосбирже во избежание манипулирования рынком и отклонения цен
Артем Кульша
На Мосбирже действует запрет на кросс-сделки, где конечный продавец и покупатель имеют один и тот же ИНН или паспортные данные
На Мосбирже действует запрет на кросс-сделки, где конечный продавец и покупатель имеют один и тот же ИНН или паспортные данные / Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа опросит управляющие компании (УК) о необходимости снять запрет на заключение сделок между паевыми инвестфондами (ПИФ) одной УК, узнали «Ведомости». Комитет по рынку коллективных инвестиций торговой площадки решил созвать рабочее совещание для проработки этого вопроса, следует из его материалов.

Вопрос тонкой настройки процессов управления активами ПИФов инициировали участники рынка, сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Индустрия коллективных инвестиций развивается и в ответ на рост клиентского спроса увеличивается число новых инструментов, в том числе ПИФов с активным управлением, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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