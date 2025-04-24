Запрет на сделки между фондами одной УК могут отменить

Запрет на сделки между фондами одной УК могут отменитьЕго давно ввели на Мосбирже во избежание манипулирования рынком и отклонения цен
Московская биржа опросит управляющие компании (УК) о необходимости снять запрет на заключение сделок между паевыми инвестфондами (ПИФ) одной УК, узнали «Ведомости». Комитет по рынку коллективных инвестиций торговой площадки решил созвать рабочее совещание для проработки этого вопроса, следует из его материалов.
Вопрос тонкой настройки процессов управления активами ПИФов инициировали участники рынка, сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Индустрия коллективных инвестиций развивается и в ответ на рост клиентского спроса увеличивается число новых инструментов, в том числе ПИФов с активным управлением, добавил он.
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