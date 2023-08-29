Прием заявок на конкурс годовых отчетов Мосбиржи истекает через три дня

С июля 2023 г. прекратило действовать постановление правительства, которое разрешало не публиковать финансовую отчетность для публичных компаний. На этом настаивали многие, в том числе и Банк России. Важно не скрывать данные, необходимые для развития рынка капитала, говорила в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.