Прием заявок на конкурс годовых отчетов Мосбиржи истекает через три дня
Прием заявок на участие в 26-м ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи заканчивается через четыре дня (до 31 августа включительно).
Конкурс выступает основной площадкой по презентации годовых отчетов в России. Он способствует повышению открытости работающих в России компаний и формированию высокой корпоративной культуры. Свои заявки уже подали такие компании, как X5 Group, «Алроса», ВТБ, «Газпром» «Роснефть» и Positive Technologies.
С июля 2023 г. прекратило действовать постановление правительства, которое разрешало не публиковать финансовую отчетность для публичных компаний. На этом настаивали многие, в том числе и Банк России. Важно не скрывать данные, необходимые для развития рынка капитала, говорила в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.
Публикация финансовой информации является важным фактором при принятии решений массовыми инвесторами (объем инвестиций до 1 млн руб.) и менее значима для крупных (объем инвестиций более 10 млн руб.). К такому выводу в начале июля пришел ЦБ, проанализировав данные торгов Мосбиржи.
Во второй половине 2023 г. многие эмитенты стали возвращаться к публикациям. Среди них, например, «Новатэк», «Алроса», «Газпром нефть» и «Ростелеком». Ранее «Ведомости» писали, что возвращение хотя бы 10 компаний к раскрытию по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) может поднять индекс Мосбиржи на 7%.
Среди номинаций конкурса годовых отчетов Мосбиржи: «Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей», «Лучший годовой отчет об устойчивом развитии» и другие.
В 2022 г. в конкурсе годовых отчетов приняли участие 86 компаний, в том числе 9 дебютантов. Победителями конкурса стали, например, такие компании, как «Фосагро» (в категории компаний с капитализацией более 200 млрд руб.) и «Казмунайгаз» (лучший годовой отчет непубличной компании).
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает деловая газета «Ведомости».
Информационными партнерами конкурса выступают агентство экономической информации «Прайм», журнал «Акционерное общество», информационная группа «Интерфакс» и портал RusBonds.