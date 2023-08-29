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Инвестиции

Прием заявок на конкурс годовых отчетов Мосбиржи истекает через три дня

Ведомости

Прием заявок на участие в 26-м ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи заканчивается через четыре дня (до 31 августа включительно).

Конкурс выступает основной площадкой по презентации годовых отчетов в России. Он способствует повышению открытости работающих в России компаний и формированию высокой корпоративной культуры. Свои заявки уже подали такие компании, как X5 Group, «Алроса», ВТБ, «Газпром» «Роснефть» и Positive Technologies.

С июля 2023 г. прекратило действовать постановление правительства, которое разрешало не публиковать финансовую отчетность для публичных компаний. На этом настаивали многие, в том числе и Банк России. Важно не скрывать данные, необходимые для развития рынка капитала, говорила в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

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Публикация финансовой информации является важным фактором при принятии решений массовыми инвесторами (объем инвестиций до 1 млн руб.) и менее значима для крупных (объем инвестиций более 10 млн руб.). К такому выводу в начале июля пришел ЦБ, проанализировав данные торгов Мосбиржи.

Во второй половине 2023 г. многие эмитенты стали возвращаться к публикациям. Среди них, например, «Новатэк», «Алроса», «Газпром нефть» и «Ростелеком». Ранее «Ведомости» писали, что возвращение хотя бы 10 компаний к раскрытию по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) может поднять индекс Мосбиржи на 7%.

Среди номинаций конкурса годовых отчетов Мосбиржи: «Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей», «Лучший годовой отчет об устойчивом развитии» и другие.

В 2022 г. в конкурсе годовых отчетов приняли участие 86 компаний, в том числе 9 дебютантов. Победителями конкурса стали, например, такие компании, как «Фосагро» (в категории компаний с капитализацией более 200 млрд руб.) и «Казмунайгаз» (лучший годовой отчет непубличной компании).

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает деловая газета «Ведомости».

Информационными партнерами конкурса выступают агентство экономической информации «Прайм», журнал «Акционерное общество», информационная группа «Интерфакс» и портал RusBonds.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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