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Инвестиции

«Русгидро» отчиталось о снижении чистой прибыли за 9 месяцев

Ведомости

Чистая прибыль «Русгидро» за 9 месяцев 2023 г. снизилась на 3,3% до 46,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка компании за отчетный период выросла на 9,5% до 165,76 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 12,43% до 79,99 млрд руб. Рост прибыли от продаж составил 11,88%, она увеличилась до 73,62 млрд руб.

Акции «Русгидро» в ходе торгов 27 октября снижаются на 2,51% до 0,83 руб. По состоянию на 16:40 мск бумаги стоили 0,841 руб. (-1,22%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3 224,91 пункта (+0,03%). С начала года бенчмарк вырос почти на 50%, котировки компании - на 10,3%.

19 октября «Русгидро» сообщило, что выкупило у акционеров 212 209 собственных бумаг. Общий объем принадлежащих эмитенту собственных акций составил 0,007%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», контрольный пакет акций компании принадлежит Росимуществу (62,2% бумаг). Еще 12,37% акций принадлежит ВТБ, 9,61% – производителю алюминия и возобновляемой энергии En+ Group.

23 августа «Русгидро» завершило выплату дивидендов за 2022 г. в размере 22,18 млрд руб. За последние пять лет держателям своих ценных бумаг компания выплатила более 100 млрд руб., из них более 62 млрд руб. было направлено в бюджет России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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