«Русгидро» отчиталось о снижении чистой прибыли за 9 месяцев

Акции «Русгидро» в ходе торгов 27 октября снижаются на 2,51% до 0,83 руб. По состоянию на 16:40 мск бумаги стоили 0,841 руб. (-1,22%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3 224,91 пункта (+0,03%). С начала года бенчмарк вырос почти на 50%, котировки компании - на 10,3%.