«Русгидро» отчиталось о снижении чистой прибыли за 9 месяцев
Выручка компании за отчетный период выросла на 9,5% до 165,76 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 12,43% до 79,99 млрд руб. Рост прибыли от продаж составил 11,88%, она увеличилась до 73,62 млрд руб.
Акции «Русгидро» в ходе торгов 27 октября снижаются на 2,51% до 0,83 руб. По состоянию на 16:40 мск бумаги стоили 0,841 руб. (-1,22%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3 224,91 пункта (+0,03%). С начала года бенчмарк вырос почти на 50%, котировки компании - на 10,3%.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», контрольный пакет акций компании принадлежит Росимуществу (62,2% бумаг). Еще 12,37% акций принадлежит ВТБ, 9,61% – производителю алюминия и возобновляемой энергии En+ Group.