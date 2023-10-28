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Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии, Бразилии и Турции

Ведомости

Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии Бразилии и Турции, заявила руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева.

Эти инструменты планируются к запуску ближайшие полгода, уточнила она.

«Мы всегда идем от запросов наших клиентов. Спрос наших клиентов сейчас максимальный – они торгуют в Бразилии, Индии , Турции. Если будут инструменты на эти индексы, то у наших конечных клиентов будет возможность арбитража», – сказала она.

В сентябре 2022 г. был запущен базовый актив фьючерса – инвестиционный пай фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 и опционы на фьючерсные контракты фонда, в корзину которого входят акции из индекса NASDAQ 100. Также площадка ранее запустила дериватив на индекс SPDR S&P 500 ETF Trust на срочном рынке. Последний регулярно входит в топ-10 инструментов по обороту торгов на срочном рынке, отметила Патрикеева.

По ее словам, Мосбиржа наблюдает высокий спрос на эти инструменты, так как у инвесторов ушла возможность вкладываться в американские акции.

Также она отметила рост спроса на фьючерс на природный газ. По обороту он даже обгоняет фьючерс на доллар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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