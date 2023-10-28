Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии, Бразилии и Турции

«Мы всегда идем от запросов наших клиентов. Спрос наших клиентов сейчас максимальный – они торгуют в Бразилии, Индии , Турции. Если будут инструменты на эти индексы, то у наших конечных клиентов будет возможность арбитража», – сказала она.