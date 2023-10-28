Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии, Бразилии и Турции
Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии Бразилии и Турции, заявила руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева.
Эти инструменты планируются к запуску ближайшие полгода, уточнила она.
«Мы всегда идем от запросов наших клиентов. Спрос наших клиентов сейчас максимальный – они торгуют в Бразилии, Индии , Турции. Если будут инструменты на эти индексы, то у наших конечных клиентов будет возможность арбитража», – сказала она.
В сентябре 2022 г. был запущен базовый актив фьючерса – инвестиционный пай фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 и опционы на фьючерсные контракты фонда, в корзину которого входят акции из индекса NASDAQ 100. Также площадка ранее запустила дериватив на индекс SPDR S&P 500 ETF Trust на срочном рынке. Последний регулярно входит в топ-10 инструментов по обороту торгов на срочном рынке, отметила Патрикеева.
По ее словам, Мосбиржа наблюдает высокий спрос на эти инструменты, так как у инвесторов ушла возможность вкладываться в американские акции.
Также она отметила рост спроса на фьючерс на природный газ. По обороту он даже обгоняет фьючерс на доллар.