Минфин разместил ОФЗ на сумму 54,8 млрд рублей

28 декабря 2023 г. Минфин сообщил, что разместит ОФЗ на сумму до 800 млрд руб. по номинальной стоимости в I квартале 2024 г. На аукционах будут предлагаться облигации сроком до 10 лет на общую сумму до 200 млрд руб. и облигации сроком более 10 лет на сумму до 600 млрд руб. Всего запланировано провести 11 аукционных дней: четыре в феврале и марте и три в январе.