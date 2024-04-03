Минфин разместил ОФЗ на сумму 54,8 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26242RMFS с датой погашения 29 августа 2029 г. на 54,759 млрд руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина.
По итогам размещения объем спроса составил 124,477 млрд руб., выручка от размещения – 46,961 млрд руб. Цена отсечения составляет 85,0426% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,34% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 85,0438% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,34% годовых.
14 февраля Минфин разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 76,07 млрд руб.
7 февраля 2024 г. Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ на 8,045 млрд руб. и 70,721 млрд руб. с погашением 3 февраля 2027 г. и 15 марта 2034 г.
28 декабря 2023 г. Минфин сообщил, что разместит ОФЗ на сумму до 800 млрд руб. по номинальной стоимости в I квартале 2024 г. На аукционах будут предлагаться облигации сроком до 10 лет на общую сумму до 200 млрд руб. и облигации сроком более 10 лет на сумму до 600 млрд руб. Всего запланировано провести 11 аукционных дней: четыре в феврале и марте и три в январе.