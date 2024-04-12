Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды 30 рублей на акцию

В ноябре 2023 г. сеть магазинов мужской одежды Henderson провела первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже. Компания привлекла 3,8 млрд руб. В январе этого года ритейлер отчитался о рекордной выручке за 2023 г. Показатель вырос более чем на 35% год к году и составил почти 17 млрд руб., что выше прогнозов компании. Основными драйверами роста стали увеличение онлайн-продаж через собственный интернет-магазин и на ведущих маркетплейсах, а также продаж в собственных салонах на фоне роста трафика и увеличения количества единиц проданных изделий.