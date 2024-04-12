Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды 30 рублей на акцию
Совет директоров «Эйч эф джи» (fashion-ритейлер Henderson) 11 апреля утвердил рекомендацию о выплате дивидендов за I квартал 2024 г. в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Внеочередное общее собрание акционеров, на котором рассмотрят рекомендацию, состоится 17 мая 2024 г.
Согласно дивидендной политике, совет директоров будет рекомендовать общему собранию акционеров направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при соблюдении коэффициента чистой задолженности к EBITDA менее 2,5.
Ранее топ-менеджмент Henderson заявлял о минимальном размере дивидендов 50% от чистой прибыли, но не менее, чем 25 руб. на акцию.
Совет директоров также рекомендовал установить 22 апреля 2024 г. датой формирования списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а 3 июня 2024 г. – датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
В ноябре 2023 г. сеть магазинов мужской одежды Henderson провела первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже. Компания привлекла 3,8 млрд руб. В январе этого года ритейлер отчитался о рекордной выручке за 2023 г. Показатель вырос более чем на 35% год к году и составил почти 17 млрд руб., что выше прогнозов компании. Основными драйверами роста стали увеличение онлайн-продаж через собственный интернет-магазин и на ведущих маркетплейсах, а также продаж в собственных салонах на фоне роста трафика и увеличения количества единиц проданных изделий.