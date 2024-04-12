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Выпущенные «Алросой» ЦФА на редкий бриллиант раскупили досрочно

Ведомости

Инвесторы раскупили первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к бриллианту инвестиционного класса, на блокчейн-платформе «А-Токен» Альфа-банка до завершения эмиссии. Об этом сообщается на сайте эмитента выпуска – алмазодобывающей компании «Алроса».

Базовым активом нового инвестиционного инструмента «Алросы» – «Цифровые караты» – стал редкий желтый бриллиант фантазийной формы огранки «Кушон» весом 11,49 карат. Стоимость одного токена составила $8301,5, объем выпуска ЦФА – 70 токенов или 70% от стоимости бриллианта. Еще 30% стоимости камня остались в собственности компании. 

Выпуск номинирован в долларах США с расчетами в рублях. Срок обращения составляет 12 месяцев с возможностью досрочного погашения при условии, что токены раскупят до окончания эмисии. Покупка «цифровых каратов» была доступна только участникам закрытого делового «А-клуба» Альфа-банка. В будущем «цифровые караты» могут сделать доступными более широкому клубу инвесторов, отмечается в сообщении «Алросы».

Выпуск «цифровых каратов» состоялся 29 марта. Ожидаемая доходность ЦФА на горизонте до одного года составляет 8%, сообщили ранее в Альфа-банке. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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