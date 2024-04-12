Выпущенные «Алросой» ЦФА на редкий бриллиант раскупили досрочно
Инвесторы раскупили первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к бриллианту инвестиционного класса, на блокчейн-платформе «А-Токен» Альфа-банка до завершения эмиссии. Об этом сообщается на сайте эмитента выпуска – алмазодобывающей компании «Алроса».
Базовым активом нового инвестиционного инструмента «Алросы» – «Цифровые караты» – стал редкий желтый бриллиант фантазийной формы огранки «Кушон» весом 11,49 карат. Стоимость одного токена составила $8301,5, объем выпуска ЦФА – 70 токенов или 70% от стоимости бриллианта. Еще 30% стоимости камня остались в собственности компании.
Выпуск номинирован в долларах США с расчетами в рублях. Срок обращения составляет 12 месяцев с возможностью досрочного погашения при условии, что токены раскупят до окончания эмисии. Покупка «цифровых каратов» была доступна только участникам закрытого делового «А-клуба» Альфа-банка. В будущем «цифровые караты» могут сделать доступными более широкому клубу инвесторов, отмечается в сообщении «Алросы».
Выпуск «цифровых каратов» состоялся 29 марта. Ожидаемая доходность ЦФА на горизонте до одного года составляет 8%, сообщили ранее в Альфа-банке.