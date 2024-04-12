Выпущенные «Алросой» ЦФА на редкий бриллиант раскупили досрочно

Выпуск номинирован в долларах США с расчетами в рублях. Срок обращения составляет 12 месяцев с возможностью досрочного погашения при условии, что токены раскупят до окончания эмисии. Покупка «цифровых каратов» была доступна только участникам закрытого делового «А-клуба» Альфа-банка. В будущем «цифровые караты» могут сделать доступными более широкому клубу инвесторов, отмечается в сообщении «Алросы».