Цена акций МФК «Займер» снизилась в начале торгов
Церемония старта торгов акциями МФК «Займер» состоялась на Московской бирже. Котировки в первые минуты торгов снижались на 2,98% от цены IPO до 228 руб. за бумагу. К 15:15 они стоили 233,3 руб. (-0,7%).
Компания привлекла почти 3,5 млрд руб. Акционерами стали около 44 000 инвесторов, сообщала компания в пресс-релизе.
Значительную часть заняли институциональные инвесторы, отметила в ходе церемонии управляющий директор по взаимодействию с эмитентами Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, у компании очень интересная история с учетом того, что она региональная, и уже вышла на федеральный уровень. У компании боле 17 млн пользователей, и она действительно операционно эффективна, добавила Курицына. Последние три года, за каждый год рентабельность капитала составляла более 50%.
Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров в ходе церемонии отметил, что компания зародились как финтех-стартап в Сибири, в городе Кемерово. У компании там находится главный операционный центр. Команда состоит из 600 человек.
По его словам, результат IPO это не только огромная работа внутри МФК «Займе»р, но и ее коллег, которые помогали приблизить это событие. В частности, банки-организаторы, EM Сommunications и участники финансового рынка, которые освещали это событие.
«Мы уверены, что сейчас открываются новые горизонты, и благодаря новому статусу публичности мы будем иметь новые возможности. Отдельное спасибо всем нашим новым акционерам. Вместе с вами мы продолжим развивать микрофинансовый рынок и достигать новых высот», – добавил Макаров.
Сегодня МФК «Займер» объявила об успешном проведении первичного публичного предложения («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании составит 23,5 млрд руб.
C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 г. общий объем выдач «Займера» превысил 185 млрд руб. По итогам 2023 г. объем выдач займов компании составил 53,1 млрд руб., чистая прибыль по МСФО – 6,1 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) – 52%.