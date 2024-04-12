Цена акций МФК «Займер» снизилась в начале торгов

Значительную часть заняли институциональные инвесторы, отметила в ходе церемонии управляющий директор по взаимодействию с эмитентами Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, у компании очень интересная история с учетом того, что она региональная, и уже вышла на федеральный уровень. У компании боле 17 млн пользователей, и она действительно операционно эффективна, добавила Курицына. Последние три года, за каждый год рентабельность капитала составляла более 50%.