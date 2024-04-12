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Цена акций МФК «Займер» снизилась в начале торгов

Ведомости

Церемония старта торгов акциями МФК «Займер» состоялась на Московской бирже. Котировки в первые минуты торгов снижались на 2,98% от цены IPO до 228 руб. за бумагу. К 15:15 они стоили 233,3 руб. (-0,7%).

Компания привлекла почти 3,5 млрд руб. Акционерами стали около 44 000 инвесторов, сообщала компания в пресс-релизе.

Значительную часть заняли институциональные инвесторы, отметила в ходе церемонии управляющий директор по взаимодействию с эмитентами Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, у компании очень интересная история с учетом того, что она региональная, и уже вышла на федеральный уровень. У компании боле 17 млн пользователей, и она действительно операционно эффективна, добавила Курицына. Последние три года, за каждый год рентабельность капитала составляла более 50%.

Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров в ходе церемонии отметил, что компания зародились как финтех-стартап в Сибири, в городе Кемерово. У компании там находится главный операционный центр. Команда состоит из 600 человек.

По его словам, результат IPO это не только огромная работа внутри МФК «Займе»р, но и ее коллег, которые помогали приблизить это событие. В частности, банки-организаторы, EM Сommunications и участники финансового рынка, которые освещали это событие.

«Мы уверены, что сейчас открываются новые горизонты, и благодаря новому статусу публичности мы будем иметь новые возможности. Отдельное спасибо всем нашим новым акционерам. Вместе с вами мы продолжим развивать микрофинансовый рынок и достигать новых высот», – добавил Макаров.

Сегодня МФК «Займер» объявила об успешном проведении первичного публичного предложения («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании составит 23,5 млрд руб.

C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 г. общий объем выдач «Займера» превысил 185 млрд руб. По итогам 2023 г. объем выдач займов компании составил 53,1 млрд руб., чистая прибыль по МСФО – 6,1 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) – 52%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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