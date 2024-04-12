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Биржевая стоимость кофе обновила исторический рекорд и достигла $3947 за тонну

Ведомости

Стоимость кофе на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) обновила исторический рекорд. В 14:58 мск котировки майского фьючерса поднялись до $3947 за тонну и выросли на 2,71% к закрытию торгов предыдущего дня.

К 16:23 мск биржевая цена кофе скорректировалась до $3936 за тонну. С закрытия торговой сессии 11 апреля она увеличилась на 2,42%. С начала года биржевая стоимость кофе выросла на 29,22%. 

Активный рост котировок связан с сокращением производства кофе во Вьетнаме, пишет Bloomberg. В стране пока достаточно запасов для покрытия экспортного спроса, но некоторые фермеры могут уменьшить поставки в ожидании дальнейшего роста цен, прокомментировал агентству председатель крупнейшего поставщика кофе во Вьетнаме Intimex До Ха Нам. 

Еще одной причиной снижения поставок кофе из Вьетнама является состояние кофейных деревьев в стране, добавил агентству аналитик Rabobank Карлос Мера. Большинство из них уже состарились, и урожай кофе не растет, пояснил эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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