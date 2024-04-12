Биржевая стоимость кофе обновила исторический рекорд и достигла $3947 за тонну

Активный рост котировок связан с сокращением производства кофе во Вьетнаме, пишет Bloomberg. В стране пока достаточно запасов для покрытия экспортного спроса, но некоторые фермеры могут уменьшить поставки в ожидании дальнейшего роста цен, прокомментировал агентству председатель крупнейшего поставщика кофе во Вьетнаме Intimex До Ха Нам.