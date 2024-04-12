Биржевая стоимость кофе обновила исторический рекорд и достигла $3947 за тонну
Стоимость кофе на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) обновила исторический рекорд. В 14:58 мск котировки майского фьючерса поднялись до $3947 за тонну и выросли на 2,71% к закрытию торгов предыдущего дня.
К 16:23 мск биржевая цена кофе скорректировалась до $3936 за тонну. С закрытия торговой сессии 11 апреля она увеличилась на 2,42%. С начала года биржевая стоимость кофе выросла на 29,22%.
Активный рост котировок связан с сокращением производства кофе во Вьетнаме, пишет Bloomberg. В стране пока достаточно запасов для покрытия экспортного спроса, но некоторые фермеры могут уменьшить поставки в ожидании дальнейшего роста цен, прокомментировал агентству председатель крупнейшего поставщика кофе во Вьетнаме Intimex До Ха Нам.
Еще одной причиной снижения поставок кофе из Вьетнама является состояние кофейных деревьев в стране, добавил агентству аналитик Rabobank Карлос Мера. Большинство из них уже состарились, и урожай кофе не растет, пояснил эксперт.